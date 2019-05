«No veo complicado que el PSOE pueda gobernar León en minoría»

l. urdiales | león

José Antonio Diez lazó su primera propuesta como ganador de las elecciones municipales al Ayuntamiento de León: «El PSOE está dispuesto a gobernar en solitario; gobernar en solitario es la máxima expresión de la democracia porque te obliga a proponer, a pactar decisiones, a negociarlas para sacarlas adelante», lanzó el candidato socialista con un pequeño porcentaje de votos aún sin escrutar, inalcanzable ya para el PP en esa situación de empate técnico con una mínima diferencia de apoyos que se cuentan por centenas. «Vitoreado como alcalde en la sede del PSOE, Diez prosiguió: «No creo que sea difícil llevar adelante el gobierno en minoría, porque lo que propuso el PSOE es compartido por otros muchos partidos; aunque alguno trate de ganar de otra forma, el PSOE ha ganado, aunque más allá de esto la ciudad de León lo que necesita es un cambio».

El candidato del PSOE, con más del 30% de los votos, medio punto por encima del PP, concretó su estrategia de cara a la investidura: «Si no hay alternancia con 14 votos, automáticamente gobierna la lista más votada». Hay otras: «El PSOE puede llegar a acuerdos con todos; no hay cordón sanitario para nadie».

Diez confesó una llamada de José Luis Rodríguez Zapatero «para felicitarme, que sabe mejor que nadie lo difícil que es ganar para el PSOE en León. Muy, muy difícil». Pero ninguna otra. Ni para hablar de posibles tratos postelectorales. «Quiero dar las gracias a todos los leoneses que han dado el apoyo al PSOE en esta legislatura, porque León pedía un cambio; gracias a todos los que se han involucrado en la candidatura; a nadie se le escapa lo difícil que es para un partido progresista ganar en León; de cuarenta años, sólo cinco ha gobernado el PSOE, y en algunos casos en circunstancias extremas; lo logrado hoy, por todos, es un hito histórico. El PSOE puede ganar a la derecha en León y lo seguiremos hacerlo». Diez también felicitó al resto de partidos con representación en la próxima corporación. «Llega un tiempo nuevo a esta ciudad; altura de miras, proclamaron en los debates; a ver si lo cumplen. Los ciudadanos piden el cambio; por eso pido a los partidos altura de miras; esta ciudad no está para experimentos. Ofrecí que gobernara la lista más votada; igual Silván no lo aceptó porque sabía que no iba a ganar, aunque no le faltó mucho», concluyó.