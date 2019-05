"Nuestros apoderados hicieron pantallazos de los resultados de todas las mesas de ese colegio electoral que demuestran que esa mesa la ganó el PSOE y no Vox"

En el PSOE lo tienen claro: "Ganamos en las tres mesas del colegio electoral y en todas las elecciones menos las locales. No puede ser que fuéramos vencedores en todas (europeas, autonómicas y locales) expcepto en una mesa en cuestión y en las locales". Los socialistas, que ya han presentado la reclamación in voce y lo harán ante la Junta Electoral Provincial y la Central, aseguran que han pedido todas las actas de escrutinio de esa mesa en cuestión. "Tenemos pantallazos y vídeos de nuestros apoderados esa misma noche que demuestran que en esa mesa hubo 130 votos para el PSOE y 28 para Vox y no al revés", aseguran.

"Tenemos incluso un whatsapp con el recuento y ese escrutinio aparece en el acta provisional", subrayan para demostrar que, en su opinión, la persona designada por la administración hizo bien el recuento, aunque en el acta final no aparezca. "Reclamamos que se abran las actas de todas las mesas de votaciones de ese colegio", manifiestan al tiempo que subrayan que han ganado en todas ellas. "Pediremos testificales de las personas que estaban allí para demostrarlo", dicen.