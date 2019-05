Pablo Fernández pide cautela hasta que el resultado sea definitivo

El secretario autonómico de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido hoy "cautela" y prudencia. "Estoy muy contento, pero hay partidos (en referencia a Ciudadanos) que ya han advertido de que recurrirán", advierte, al tiempo que deja claro que el 'baile' de votos que se está produciendo lleva a tomar con calma y moderación la noticia del nuevo procurador para Podemos. "Prefiero no adelantar nada hasta que no se confirme de manera oficial".

Pablo Fernández, que admite que han sido "días duros", considera que, si bien el resultado del partido en la Comunidad ha sido "catastrófico", la noticia de hoy ha llegado a paliar los días pasados. "La realidad es que nos hemos dejado la piel. Hemos recorrido Castilla y León para defender los derechos de los ciudadanos y llevar la voz de los más necesitados a las Cortes", defiende. El político asegura que su primer objetivo será trabajar para construir una mayoría social en la Comunidad.

"No me escondo. El resultado es nefasto y debemos hacer una honda y profunda reflexión", dijo para dejar claro que no teiene intención de echar balones fuera. "La responsabilidad es nuestra y tenemos que asumirlo". De hecho, Pablo Fernández ha convocado el Consejo Ciudadano Autonómico para el próximo 14 y 15 de junio. "Tendremos que hacer autocrítica y estudiar la manera de crecer y fortalecernos", destaca.