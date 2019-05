Los partidos de la capital cierran la campaña bajo el interrogante de un cambio político en el Ayuntamiento

Han sido 15 días desde que el pasado 10 de mayo arrancara una de las etapas preelectorales más abiertas, intrigantes y polarizadas en 40 años de municipalismo. Las candidaturas aprovecharon hasta el último minuto para intentar convencer al electorado con propaganda y cercanía. Ha sido una campaña de puerta a puerta, de pedir el voto en los bancos de los parques o en las zonas de paseo. Porque todo cuenta. Y eso se reflejó en la jornada de hoy, en la que todos los candidatos llenaron las calles con sus propuestas. El interrogante se resuelve el domingo.

Partido Popular

Silván pide el voto para una lista con «experiencia, consenso y moderación»

Antonio Silván, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de León, aprovechó su cierre de campaña para hacer balance de unos días largos e intensos «que han permitido a los leoneses conocer no solo el balance de gestión de los últimos cuatro años de gobierno popular en el Ayuntamiento de León, también las propuestas para los próximos cuatro». Silván señaló que «ha merecido la pena» y que León tiene que seguir trabajando por su futuro. El candidato pidió el voto a todos los leoneses para la candidatura que encabeza, haciendo hincapié en que mañana se va a elegir una gestión eficaz. «Con todo respeto pido a cada uno de los leoneses que confíen en la candidatura de Antonio Silván», manifestó el candidato, quien también destacó «la experiencia, moderación, entendimiento y consenso de su candidatura y el gobierno del PP en el Ayuntamiento en esa legislatura».

Mostró su agradecimiento y gratitud «a los leoneses, que han recibido el balance de gestión y el programa con 191 propuestas y 12 reivindicaciones a otras administraciones; a los medios de comunicación por su seguimiento diario; a los miembros de su candidatura por su trabajo también diario, y a la familia popular de León, afiliados, amigos y simpatizantes». «Hoy la ciudad está mejor que hace cuatro años» reiteró Silván para pedir la confianza de todos los leones en las elecciones del próximo domingo.

«Larga e intensa». Así calificó esta campaña que, recuerda, ha sido de las de «puerta a puerta, persona a persona» con el objetivo de hacer llegar a 130.000 leoneses el balance de gestión y el programa para gobernar el Ayuntamiento de León en los próximos cuatro años.

La campaña arrancó con una simbólica pegada de carteles en la plaza de las Cortes, donde está ubicada la sede de campaña de la candidatura de Antonio Silván. Continuó con la presentación del balance de gestión, de la lista y del programa, un programa «concreto y cumplible», como destaca Silván, con 191 propuesta para toda la ciudad, barrios y pedanías de Oteruelo, Trobajo del Cerecedo y Armunia y doce reivindicaciones irrenunciables a otras administraciones. «Una campaña basada en el juego limpio, sin insultos y sin descalificaciones», dijo.

El candidato del PP y miembros de su candidatura han mantenido en estas dos semanas de campaña reuniones con distintos colectivos: clubes deportivos, entidades sociales, de mujer, de mayores, vecinales, hostelería, hotelería, comercio, con Aleco, con responsables de la Cámara de Comercio, del CEL, la Fele, AJE, Parque Tecnológico, Polígono Industrial, juveniles, asociaciones que trabajan con personas con discapacidad… Un peso importante en el desarrollo de la campaña lo han tenido los equipos de campaña, que desde el 10 de mayo hasta ayer visitaron todos los días cuatro puntos distintos de la ciudad, para hacer llegar a los ciudadanos el balance y el programa, y recoger también las sugerencias e inquietudes de los vecinos. Además, se han realizado dos actos públicos de campaña, uno el pasado domingo con la participación del expresidente del gobierno popular Mariano Rajoy, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP de León, Juan Martínez Majo, para arropar la candidatura de Silván. Herrera y el candidato por León a las Cortes, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también participaron en otro acto en la sede de la candidatura de Silván en la plaza de las Cortes. Además, un centenar de voluntarios han participado a lo largo de toda la campaña tanto en el puerta a puerta y presencia en los barrios como en tareas de embuchado.

Silván (PP) cerró sus encuentros de calle en Ordoño, en una de las carpas de su candidatura. RAMIRO

PSOE

Diez se reivindica como el político capaz de liderar una ciudad más moderna

Más de sesenta encuentros con asociaciones, colectivos y visitas a los barrios han permitido al candidato del PSOE a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, «cerrar un programa que incluye actuaciones para todos los barrios y en todos los sectores», un programa ambicioso pero ejecutable «que permitirá cambiar León, mejorar la ciudad y sus posibilidades de futuro». Diez agradeció «la colaboración de todos los leoneses en la elaboración de este programa, su proyecto para cambiar León, y pidió un respaldo en las urnas el próximo domingo para que pueda ser ejecutado». «Necesitamos ahora un ayuntamiento fuerte que sea capaz de liderar el cambio y por ello pido el respaldo en las urnas el próximo domingo para poder llevarlo a cabo. Estamos en un momento crucial para poder recuperar un lugar de liderazgo nacional que León nunca debió perder y que todos hemos de luchar por recuperar. León ha de ser referencia nacional en sectores esenciales de desarrollo económico», agregó Diez.

El candidato del PSOE recordó las visitas de los ministros de Industria y Fomento y del Secretario de Estado de Avance Digital a León durante la campaña, unas visitas en las que han transmitido distintos proyectos esenciales para León como ciudad. «Poner a León en el mapa industrial, convertir la ciudad en un polo internacional de ciberseguridad y nación emprendedora o culminar proyectos como el polígono de Torneros son posibilidades ahora ciertas», subrayó. «Tenemos ante nosotros el reto de establecer las bases del León de futuro y contamos con las bases para ejecutarlo. Una ciudad con un legado inigualable que nos abre todas las posibilidades de desarrollo del sector cultural, turístico, hotelero y hostelero; una ubicación en el eje neurálgico de desarrollo europeo y conexión con Portugal que nos posiciona ante el reto logístico; una universidad cada vez más preparada para el reto europeo y, por supuesto, bases tecnológicas y biofarmacéuticas de primer orden. Si a eso unimos una población con ganas de cambiar, de avanzar y mejorar, unos jóvenes preparadísimo y con grandes ideas de emprendimiento, solo falta unión para conseguir el cambio», apuntó el candidato. Diez se reunió con las asociaciones de jóvenes y el grupo de mujeres del Círculo Empresarial Leonés a los que transmitió su proyecto para el que pidió respaldo. Medidas para favorecer el emprendimiento, colaboración interinstitucional para poner en marcha un ambicioso proyecto de ciudad y cobertura de los servicios públicos con calidad fueron los temas abordados en este encuentro.

Diez cerró la campaña con una visita al barrio de Armunia, donde reiteró la dinamización necesaria en las áreas periféricas con medidas como el apoyo el comercio de proximidad o el traslado de eventos culturales a cada barrio. En este caso apuntó además la ampliación de las actividades en los centros municipales y el uso del Palacín como centro cultural estable, un edificio que, precisó, solo estuvo abierto cuatro días el pasado año 2018.

El socialista José Antonio Diez se trasladó a Armunia para pedir los últimos votos. RAMIRO

Ciudadanos

Villarroel demanda un voto «de progreso» para ser la primera alcaldesa

«Ciudadanos es el voto que va a regenerar la política en el Ayuntamiento de León, es el voto que va revertir la situación que tenemos actualmente en la ciudad, es el voto del progreso, del futuro y de las ideas frescas. Así lo aseguró la candidata de la formación naranja a la Alcaldía de León, Gemma Villarroel, en el cierre de campaña, en el que pidió la confianza de los leoneses «para ser la primera mujer que gobierne el Ayuntamiento con honestidad y eficiencia.»

Villarroel defendió la papeleta naranja frente a las opciones del bipartidismo y citó como razones «la falta de credibilidad del Partido Popular por la mala gestión del Ayuntamiento en este último mandato y en el caso de los socialistas, por hacer promesas electorales para los leoneses con cuestiones que dependen de la Junta y del Estado». «El Partido Popular del señor Silván no puede representar un cambio», dijo Villarroel en sus últimas declaraciones como candidata.

Y por lo que respecta al PSOE, Villarroel afirmó que «hace promesas que no son realistas, que no son cumplibles. En Ciudadanos no firmamos contratos programa con nadie y mucho menos prometemos medidas que no dependan de nosotros. Lo que prometemos desde Ciudadanos es honestidad y realismo».

Por su parte, la candidata de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León por León, Ana Carlota Amigo, llamó a la movilización para repetir el buen resultado de las elecciones nacionales. «Hay una ola naranja que se nota de cambio por toda la provincia» y pidió que mañana cuando abran las colegios electorales los votantes «voten con alegría, con ilusión y que confíen en proyecto de Ciudadanos». «Somos la alternativa que tiene la comunidad autónoma a los 32 años del PP. Ciudadanos tiene equipo, tiene proyecto, y tenemos los mejores candidatos, como Francisco Igea en Castilla y León y Gemma Villarroel en León, para dirigirlo» ha destacado Amigo.

Villarroel acabó la campaña en el centro. RAMIRO

Podemos

«Queremos articular un gobierno de cambio para desalojar al PP»

El candidato de Podemos-Equo a la Presidencia de la Junta y líder de la formación morada en Castilla y León, Pablo Fernández, participó en un acto de cierre de campaña en la capital leonesa en el que se mostró convencido de que tras las elecciones del 26-M se producirá «un cambio político importante y necesario al que apeló a contribuir a la «ciudadanía progresista». «El voto de cambio es el voto a Podemos-Equo. Nosotros queremos articular y conformar un gobierno de progreso y de cambio y estamos dispuestos a dialogar, a hablar con el PSOE, con la prioridad de desalojar al PP», remarcó antes de añadir que Ciudadanos no puede formar parte del futuro gobierno autonómico.

«León y Castilla y León no se merecen ningún gobierno más con políticas de derechas y eso elimina a Ciudadanos de cualquier ecuación, de que pueda estar en el gobierno», dijo e hizo un llamamiento «al voto masivo, a votar con esperanza, ilusión y sin miedo. Estoy seguro de que estos comicios van a pasar a la historia como aquellos en los que la esperanza venció al miedo». Reiteró su mensaje de que Podemos es el único partido que no debe nada ni a los bancos, ni a las grandes multinacionales.

Fernández cerró en la sede leonesa de Podemos. FERNANDO OTERO PERANDONES

UPL

El leonesismo espera vivir su mejor momento con más cargos públicos

«Nos jugamos mucho. Si logramos dos procuradores autonómicos, la Unión del Pueblo Leonés puede ser llave en las Cortes autonómicas y cambiar la tendencia de inversión económica en la Comunidad». Así lo manifestó el secretario general de la formación y cabeza de lista autonómica, Luis Mariano Santos, en el balance de campaña que ofreció en la sede del partido. Acompañado del candidato al Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, y del secretario general del Partido Autonomista Leonés (PAL-UL), Miguel Ángel Díaz, recalcó que los representantes de UPL en las instituciones no se deben a las órdenes de Valladolid ni de Madrid y «nunca votarán en contra de un proyecto para su pueblo o ciudad». Santos afronta el domingo con las mejores expectativas en muchos años. A su juicio, la gente valora el «cambio de modelo del partido, lejos de aspavientos, más serio» y la gestión de sus cargos. Además, la formación afronta por primera vez unas elecciones sin ningún tipo de división interna ni con otras corrientes leonesistas, lo que le hace tener expectativas «muy optimistas» y mantiene la alianza con el sindicato agrario Unión de Ganaderos y Agricultores de León-Unión de Pequeños Agricultores (Ugal-UPA).

El líder de UPL recordó que no son partidarios de pactos globales sino de acuerdos concretos y lanzó un mensaje a quien pueda estar interesado en lograr su apoyo: «Por delante siempre están los ciudadanos de León, Zamora y Salamanca». Antes de pasar la jornada de reflexión en su localidad, Cistierna, rodeado de familia y amigos, Luis Mariano Santos comentó que la campaña ha sido «satisfactoria, con comienzos duros, pueblo a pueblo y casi persona a persona» y aludió en concreto a un mitin que ofreció un candidato en una localidad con dos habitantes.

López Sendino, Santos y Díaz (UPL), ayer. RAMIRO

Izquierda Unida

«Buscamos el gobierno del pueblo en el Ayuntamiento»

Tras una campaña «muy pegada a los barrios y a la realidad de la mayoría social, que no es la que nos pinta el equipo de gobierno del Ayuntamiento», Izquierda Unida cerró dos semanas intensas, en las que han mantenido encuentros con colectivos sociales, vecinales, sindicatos... «Hemos recogido diferentes propuestas, algunas ya estaban en nuestro programa». La lucha contra la corrupción y la defensa de lo público (con el planteamiento de municipalización del Servicio Urbano de Autobuses y la remunicipalización de los servicios privatizados como la ORA,) centran los principales ejes de sus ideas para la capital. «Queremos hacer un Ayuntamiento participativo.

La participación ciudadana como expresión de la radicalidad tecnocrática. En definitiva y desde la unidad, queremos un Ayuntamiento gobernado por el pueblo». Y una llamada al voto, a escasas horas del inicio de la jornada de reflexión: «Votar a IU en León ciudad es votar proyecto, equipo y una ilusión enorme por cambiar la vida de las personas desde políticas de izquierda que representan lo que somos, clase obrera organizada».

IU acabó la campaña en Don Gutierre. DL