Los partidos refuerzan su presencia en las redes sociales en busca de nuevos votantes

p. infiesta | león

Del Seat-124 que recorría las calles para anunciar el mitin de un candidato con un megáfono en la ventanilla que sujetaba el propio conductor, al video promocional y colorista que aparece ahora en los móviles, ha pasado poco tiempo, pero muchos cambios tecnológicos. Las campañas de algunos partidos se siguen desarrollando con el puerta a puerta, pero todos han incorporado para la difusión de sus promesas las redes sociales y la mensajería instantánea. Unas herramientas con las que aspiran, además, a captar a ese 40% de indecisos.

PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Vox han alcanzado los 33.638 seguidores en León con sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. La formación morada se alza como líder de Twitter y de Facebook en la provincia, mientras el partido verde es el rey indiscutible de Instagram, precisamente, la red por excelencia de estas elecciones.

¿Pero por qué se han convertido estas plataformas en indispensables para los políticos? Según el profesor y experto en comunicación política de la Universidad de Navarra, Jordi Rodríguez-Vigil, «antes se consumía información por hábito. Si eras de derechas, leías el ABC y escuchabas la Cope; si eras de izquierdas, comprabas El País y sintonizabas la Ser... Había poco movimiento, pero ahora la información se picotea, se ha ampliado la oferta y hay más disposición a los cambios». En ese sentido, las redes te permiten «una gran difusión y de una forma más precisa», porque se puede segmentar mucho al público que se dirigen y, por tanto, personalizar. También indica que son muy «versátiles», ya que puedes colgar videos, fotografías o textos y, además, generan confianza. «En estos tiempos en que se vive una cierta desafección hacia los políticos, si los mensajes te llegan de amigos o famosos a los que sigues, tienen mayor credibilidad, más cercanía», apunta.

Se trata de tejer una malla. «Los mensajes pasan de los ciberactivistas a los afiliados a los partidos, de ellos a los simpatizantes, y de éstos a sus conocidos y al resto», explica. El impacto es como una mancha de aceite. Enorme. El secretario provincial del PSOE, Javier Cendón, coincide. «Yo estoy recorriendo León para hablar con el mayor número de vecinos posible, pero la capacidad de difusión del mensaje socialista que se logra con las redes es infinitamente mayor». La provincia es muy amplia y el público que no acude a un mitin se informa de otros modos. «Las redes están ahí como canal muy rápido y visual, y permiten varias conversaciones al mismo tiempo». Eso sí, requiere un esfuerzo ingente, porque, además hoy en día, nadie quiere dejar de responder a un usuario de las redes.

El Partido Popular ha reclutado a grupos de voluntarios para mover los tuits. Una tarea que realizan en León cuarenta personas. De modo que un comentario que se inicie, por ejemplo, en Cádiz, acaba expandido por todo el país en tiempo récord. Según ‘pita’ en el móvil, cada voluntario teclea me gusta y lo retuitea «El teléfono suena unas 25 veces al día», admiten, «un no parar». La gran ventaja, que de golpe llega a los 400 amigos o seguidores de cada voluntario (algunos poseen más de 1.200), y de ellos a los siguientes contactos «formando una bola que no para de crecer y que va directo a la persona, aparentemente, con mayor eficacia que un anuncio de televisión que miras o no», señalan.

En el PSOE, las redes están en manos de David Abril, quien admite que el interés es «dar a conocer la implicación de cada candidato y sus proyectos. Incluímos un video resumen de dónde han estado, una agenda que se geolocaliza y hadstag para que se vea». Las redes sirven para hacer llegar la información de la web, «porque el alcance es mayor». De hecho, Ciudadanos logró 19.000 impresiones con un tuit sobre la visita del candidato autonómico. El de mayor interacciones fue el tuit de las cañas con Arrimadas, que consiguió 4.000. Lo que mejor funciona para el responsable de la campaña en las redes de Podemos, Javier Peña, son los videos en Facebook, con los que logran muchas reproducciones. «Hay mucha indignación y es lo que más interacciones genera, sobre todo, relacionado con la sanidad», matiza.

El profesor Rodríguez-Vigil cree que en esta era del «infoentretenimiento y de la política pop, en que a los candidatos se les intenta humanizar para ver su lado más majo y que se vote porque cae bien, se priman las emociones. Pueden ser positivas, como en las campañas de Obama, o de miedo, como en la de Trump». La que se vive en España es «del miedo. Ojo, que viene la derechona y va a recortar los derechos; cuidado que llega la izquierda que va a pactar con los terroristas e independentistas y se fractura el país». A su juicio, se adolece de falta de soluciones y de hablar de política, mientras se agita el votar en «contra de».