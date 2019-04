Ponferrada da el triunfo al PSOE, caen el PP y Podemos, crece Cs y llega Vox

M. cachafeiro/M. Félix | ponferrada

El PSOE fue el claro ganador en Ponferrada en las nacionales de ayer domingo. El PP bajó más de un 33% y se situó como el claro perdedor. Ciudadanos sube moderadamente con un aumento superior a 4 puntos porcentuales. Podemos baja un 8% e irrumpe Vox con más de 3.000 votos frente a los apenas 80 de las elecciones precedentes del 2016. Este sería a grandes rasgos el resumen de lo que decidieron los votantes en la capital del Bierzo.

El PSOE subió en 4.286 votos con respecto a los anteriores comicios, pasando de los 10.298 a los 14.584, diez puntos más porcentuales. En las elecciones del 2015 tuvo 9.899 votos y ahora se sitúa en casi los resultados del 2011, cuando recibía 13.600.

El PP perdió ayer en Ponferrada para las nacionales 4.981 votos con respecto a las elecciones del 2016. Obtuvo 7.666 frente a los 12.647 de los anteriores comicios. Perdió un 13% de su electorado. Lejos quedan los 18.584 votos que recibía en el 2011 y los 11.739 de 2015.

Ciudadanos subía ayer en Ponferrada con 1.773 votos más que en el 2016. Pasó de 4.754 a 6.527. Fue prácticamente un aumento de cuatro puntos porcentuales. Cs no existía en el 2011, pero ene l 2015 recibía en Ponferrada 4.891 votos.

Podemos-IU-Equo bajó en Ponferrada en 2.658 votos. Pasó de los 8.668 del 2016 a los 6.010 de ayer, ocho punto porcentuales menos. En el 2015 vivía en Ponferrada su mejor comento con 9.623 votos para las nacionales.

Vox irrumpe en Ponferrada con su mejor resultado. Pasó de los apenas 80 votos que recibía en el 2016 a los 3.321 de ayer.

Las reacciones no se hacían esperar. Gran júbilo en la sede del PSOE de la avenida General Vives en Ponferrada con presencia masiva de dirigentes socialistas a nivel local, comarcal y provincial arropando a la nueva senadora, Carmen Morán. No faltó nadie al valorar los resultados. El primero, Olegario Ramón, cabeza de lista en Ponferrada, quien calificó la jornada como «feliz» para el PSOE. «Ponferrada vuelve a ser socialista con una gran diferencia, casi duplicamos al PP», destacó.

El vicesecretario general del PSOE provincial y candidato en Camponaraya el próximo 26-M, Eduardo Morán, destacó la responsabilidad de poner en marcha un Gobierno progresista tras el triunfo en las urnas de este domingo. Tras recordar el cambio que supuso la moción de censura para visualizar una nueva forma de gobernar, Morán señaló que «hoy (por anoche) los españoles nos dan la confianza y la responsabilidad de retomar el rumbo de este país». Tras agradecer el apoyo en la provincia, Morán comprometió el trabajo del partido para defender en Madrid los intereses de los leoneses y los bercianos. «No les vamos a defraudar», sentenció. También el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, valoraba el triunfo, visualizado en su valoración en Bembibre, donde los socialistas vuelven a ser la primera fuerza.

«Las urnas han ganado y el Bierzo ha ganado», señaló por su parte Carmen Morán tras conocer los resultados y saber ya que va a ser nueva senadora del Reino de España. «Voy a trabajar desde el minuto cero por los intereses de esta tierra y de esta comarca. Iremos pasito a pasito pero vamos a luchar por lo que hemos ido diciendo en la campaña», anunció.

Por su parte, en la sede del PP no había alegría. Nadie hablaba hasta que saliera por televisión su líder, Pablo casado. La clara derrota era aceptada y, tal como sucedía en las imágenes de cada sede nacional, los malos resultados no daban para celebraciones. Al único que se le vio fue a Alfonso Arias, que aparecía solo ante las cámaras, sabiendo ya los adversos resultados tanto a nivel local del Bierzo, provincial, autonómico y nacional. A medida que se aproximaban las doce de la noche, tan solo llegaban los apoderados a la sede popular berciana. No había alegría en el ambiente y las caras de los allí presentes eran de clara decepción por los resultados obtenidos en las urnas. Ahora, por delante les esperan las municipales y autonómicas.

De igual forma, en las sedes ponferradinas del resto de partidos no había tampoco grandes celebraciones. Así, en la sede de Podemos y de Izquierda Unida no había nadie. Tampoco en la de Ciudadanos, aún cuando mantuvieron al alza los resultados.