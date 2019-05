La presidenta y vocales de la mesa polémica: «Hay un error. Ahí, ganó el PSOE claramente»

La presidenta y las dos vocales de la mesa electoral, ubicada en el colegio Las Pastorinas, que centra la pugna se reafirmaron ayer en que la transcripción del acta «no se corresponde con la realidad». «Es una equivocación al hacer el traspaso de los datos, nada más», apuntaron las tres representantes, localizadas ayer por este periódico para conocer su testimonio. La presidenta, Sandra Ll. A., recalcó que el acta «no es la realidad» y concedió que dejaron «las papeletas dentro de la urna», aunque no sabe quién las destruiría después, como marca la ley. «Hice un borrador que tengo guardado. Es una equivocación al hacer el traspaso de datos, nada más. Hay que aclararlo todo y ya está», concedió al ser preguntada por la diferencia a favor de Vox en el documento.

La versión la corroboró la vocal Yolanda Piris, quien insistió en que «el acta está mal transcrito». «Estoy segura de que el partido más votado en esa mesa fue el PSOE. La presidenta te corroborará lo que te digo. Hubo apoderados del PSOE, del PP y de Podemos, pero no firmaron el acta porque no eran interventores», concedió la representante de la mesa, quien tenía esta responsabilidad por cuarta vez y fue quien aconsejó hacer un borrador.

La tercera integrante, Susana Marcos, subrayó que «el acta tal y como está no se corresponde con la realidad». Según su testimonio, «la presidenta hizo un borrador del acta para no equivocarse y que no hubiera errores y tachaduras» y apunta que «al transcribir al acta de escrutinio hubo un error». «Se colocaron los votos de Vox al PSOE y los del PSOE a Vox», apuntó la vocal, quien confirmó que ya ha hecho un acta ante notario en la que certifica que «hay un error material» y que reconoce su «firma en el acta».

«En esa mesa electoral ganó el PSOE claramente. No sé exactamente por qué diferencia. Eso lo tengo que decir yo y todo el mundo al que se le pregunte. Cualquier persona que estuviera allí se puede equivocar en el número de votos, pero en que ganó el PSOE nadie se puede equivocar, incluso la representante de la administración central que estaba allí también lo sabe», aseguró, tras admitir que firmó el acta «sin revisarla».