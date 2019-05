El PSOE controlará la Comarca con mayoría absoluta gracias a Ponferrada

El PSOE ganó el Consejo Comarcal del Bierzo con mayoría absoluta. El avance electoral en Ponferrada otorga a los socialistas los dos consejeros que necesitaba para gobernar en solitario la institución comarcal. Ya no precisará del pacto que mantenía en el último mandato con Coalición por el Bierzo. El PSOE mantiene sus resultados en todos los demás distritos y reúne un total de 14 puestos, frente a 9 del PP, 2 de Coalición por el Bierzo, 1 de Ciudadanos y 1 de USE. Al PSOE le ha beneficiado también la división del voto en Ponferrada, donde USE y Ciudadanos perderían un consejero cada uno, según los resultados provisionales.

De esta manera, el Consejo Comarcal afronta su octavo mandato con un partido menos que en el que anterior, al quedarse fuera Ponferrada en Común que en esta ocasión concurría a las elecciones como Izquierda Unida.

El actual presidente Gerardo Álvarez Courel manifestó ayer su satisfacción por los resultados obtenidos por el PSOE en toda la comarca, al igual que su deseo de repetir al frente de la institución si bien matizó que «todo dependerá de la decisión del partido».

Desde que Francisco Alfonso Álvarez fuera elegido primer presidente del Consejo Comarcal del Bierzo en julio de 1991, esta institución única en la Comunidad de Castilla y León ha sido gobernada en seis períodos por el PSOE y tan solo cuatro años por el PP, entre 2011 y 2015 con Alfonso Arias al frente. Han presidido este consejo comarcal después de Alfonso, Rita Prada, entre 1992 y 1999, Jesús Esteban, de Bembibre, entre 1999 y 2003, Ricardo González Saavedra, desde 2003 a 2007, José Luis Ramón, de 2007 a 2011, Alfonso Arias, de 2011 a 2015 y Courel hasta 2019.