El PSOE gana las elecciones pero deberá sumar dos partidos más para gobernar

Tarsicio Carballo compartió anoche, con dos concejales, un protagonismo inesperado con el PSOE, que logró la victoria en las elecciones municipales de Ponferrada con el 32,13% de los votos y nueve representantes en la nueva Corporación, tres más de lo que tenía. El PP, por contra, baja un concejal (de 7 a 6, 22,96%) con Marco Morala, que sufre en sus carnes la crisis nacional de su partido y las desavenencias internas de los últimos meses después de que Gloria Fernández Merayo no repitiese como candidata.

Con una participación parecida a hace cuatro años (61,25%), Olegario Ramón, en su primer comparecencia como candidato, cosecha el mejor resultado para los socialistas desde las históricas victorias de Celso López Gabela en los inicios de la democracia. El PSOE confirma así los buenos resultados de las generales del 28-A y el impulso de Pedro Sánchez, pero necesitará cuatro votos más para sumar los 14 ediles que dan la mayoría absoluta en el salón de Plenos, que vuelve a estar integrado por siete partidos. Esos cuatro concejales que necesita el PSOE deben salir de Coalición por el Bierzo, Ciudadanos, USE, el PRB y Podemos, que se quedan cada uno de ellos con dos concejales, mientras que el resto de formaciones —IU, Más Ponferrada, Vias y Municipalistas— ya no obtienen representación. También PP, CB, CS, USE y el PRB pueden sumar sobre el papel sus votos, aunque a la vista de las primeras valoraciones no parece que sea así.

En el caso de Ponferrada, la Ley D’hondt ha castigado especialmente a partidos como Coalición por el Bierzo, que en un momento de la noche llegó a estar a 75 votos de un tercer concejal. USE, que tenía ahora cinco concejales, baja a dos por el buen momento del PSOE y Ciudadanos no aprovecha en Ponferrada la ola naranja, al quedarse con la misma representación que ahora. ¿Y dónde fueron los votos de Vox del 28-A?. Puede que al PRB. El partido de Tarsicio Carballo, al que las encuestas no le daban representación, dobla los resultados de hace cuatro años.

En el caso de Ponferrada, Podemos se erige en la única fuerza a la izquierda del PSOE. En este caso, la división ha sido clave para los malos resultados de IU y el resto de fuerzas.