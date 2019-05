El PSOE gana las elecciones, pero Silván amortigua la caída del PP y deja todo abierto

El PSOE ganó y el PP perdió en León. Pero ni los socialistas de José Antonio Diez lograron que el rebufo nacional les aupara con la fuerza que esperaban, ni los populares de Antonio Silván cayeron con el estrépito que anunciaban las encuestas. Como resultado, con apenas 451 votos de diferencia entre ellos, el Ayuntamiento de León queda con un empate técnico a 9 concejales entre los dos partidos mayoritarios, lo que les aboca a buscar un posible pacto que nunca podrá ser con menos de otros dos grupos políticos. No les valdrá solo con Ciudadanos, que se quedó con los mismos cuatro ediles que tenían hasta ahora, sino que necesitarán además al menos a una de las otras tres formaciones restantes: la UPL de Eduardo López Sendino, que crece hasta sumar dos actas pero que ya ha avisado de que no entrará a gobernar; Vox, que accede con dos representantes y habilitaría un hipotético tripartito de centro derecha; o incluso Podemos, que se queda con la mitad de sillones, pero que podría hacer juego si acepta que el gobierno no sería sólo de izquierdas.

Las múltiples variables abren la puerta a que la gobernabilidad de la institución quede para la lista más votada. Si ninguno de los dos mayoritarios suma 14 votos en el Pleno de constitución, el socialista Diez se haría con el bastón de mando gracias a sus 19.534 votos, lo que supone un crecimiento de 3.701 papeletas con respecto a hace cuatro años, casi 6 puntos, tras mejorar tres décimas los datos de las generales en la capital y alcanzar el 30,4% del total.

Frente a esta subida, Silván amortigua la caída del PP. Frente al 24,11% de los populares en las generales en León capital, el alcalde logró subir hasta el 29,47% en lasa municipales. No evita para que suponga un descenso de 1.231 votos con respecto a 2015 y un concejal menos, pero sí que hace que se pueda apoyar en las matemáticas para reivindicar un gobierno de derechas.

Para ello necesitará a la formación naranja de Gemma Villarroel, que se queda 5,5 puntos por debajo de lo que sacó su partido en las generales y no sube. Sí lo hace la UPL, que resurge tras cuatro caídas consecutivas, casi dobla sus resultados y se queda a 293 votos de haber arrebatado al PP un edil. Por la izquierda, Podemos baja a uno, la mitad, e IU pierde los dos y se queda fuera