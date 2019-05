El PSOE ganará en Ponferrada pero Morala podría intentar gobernar también

El PSOE ganará las elecciones en el municipio de Ponferrada el próximo domingo 26 de mayo y logrará nueve concejales, según una encuesta de Celeste-Tel para DIARIO DE LEÓN. Sin embargo, el partido encabezado por Olegario Ramón, que debuta como cabeza de lista en estos comicios, se verá obligado a pactar si quiere gobernar a partir del mes de junio la capital del Bierzo. Le saldrían los números de los 13 concejales necesarios de la mayoría absoluta con USE, que perderá un concejal según el mismo estudio, pero sería clave para ese pacto si Olegario Ramón y Samuel Folgueral logran superar sus diferencias políticas y personales, o bien podría intentarlo también a dos bandas, con Coalición por el Bierzo y Ciudadanos, o con Podemos y Ciudadanos, éste último más difícil a priori viendo el panorama nacional, por no decir ya imposible.

El PP, por contra, perderá un concejal, según el mismo sondeo, y se quedará con seis representantes en el Consistorio, pero podría intentar un pacto con USE y Ciudadanos, algo a lo que ayudaría el perfil de sus respectivos cabezas de lista. Marco Morala, de todas formas, no lograría alcanzar el resultado de Gloria Fernández Merayo de hace cuatro años, que es el listón que se planteó desde que asumió ser el cabeza de lista del Partido Popular en Ponferrada.

Las otras cinco candidaturas que concurren el 26-M en la capital del Bierzo, uno de los municipios donde más partidos se han presentado entre los grandes ayuntamientos de la Comunidad, no obtendrían representación en la nueva Corporación, según el mismo estudio de Celeste-Tel para este periódico.

La muestra sobre la que se ha realizado este sondeo se hizo entre el 9 y el 16 de mayo mediante encuestas telefónicas. En total, 400 entrevistas con un margen de error de +/- 4,99%, el 53% mujeres y el 47% hombres. Por grupos de edad, el 36,3% de los encuestados tienen entre 45 y 64 años; el 27,3% más de 65; el 22,8% entre 31 y 44 y el 13,8% entre 18 y 30. El estudio fija la abstención en un 38,1%, un punto y medio menos que hace cuatro años.

Además de la distribución de la nueva Corporación ponferradina, siempre según esa encuesta, la otra gran cara del sondeo es la salida de Tarsicio Carballo, que no lograría repetir como concejal de varias legislaturas, aunque ya estuvo fuera en otra.

En porcentajes, los socialistas, según la misma encuesta, lograrían incrementar en 9,5 puntos los resultados de 2015, al pasar del 21,4 al 30,9%, mientras que el PP bajaría dos puntos, del 23,8% al 21,8%, apenas 600 votos que, sin embargo, les castigan en la Ley D’Hont al ser los socialistas la fuerza más votada. Olegario Ramón sería votado por 3.127 electores más que hace cuatro años.

Todos los partidos han hecho de la cercanía la base de su programa electoral y rechazan que la situación nacional tenga un efecto inmediato en las municipales, salvo en el caso de Olegario Ramón, que insiste en ligar su programa al apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez tras los resultados del 28-A. En el caso de Morala, el candidato del PP se vería perjudicado por los efectos de las recientes generales, ya que no llega con el PP en el Gobierno, como pasó con Gloria Fernández Merayo hace cuatro años.

Al margen de las quinielas y las alianzas que a partir del 26 de mayo salgan de las urnas, el sondeo consolida un panorama político en Ponferrada con seis partidos que, aunque sea uno menos que ahora, obligará a aprender la lección del mandato que termina, en el que las distintas formaciones políticas no han sabido gestionar los grandes proyectos de la ciudad, más allá del papel de cada uno en el equipo de gobierno o la oposición salvo contadas excepciones.

Otra de las claves es que el PSOE aprovecha el tirón de Pedro Sánchez después de los resultados en las elecciones generales del pasado mes de abril, pero sin llevarse por delante a Folgueral que, aunque baja en concejales, mantiene una fuerza importante en el Pleno. Por otro lado, la división en la izquierda, con tantas siglas, castiga a los partidos que se presentan y deja sólo a Podemos con un representante. Morala, en cambio, no aprovecha que Vox al final no se haya presentado en la capital del Bierzo, lo que en teoría le dejaba más opciones de atraer el voto de los de Santiago Abascal.

Otra lectura de la encuesta es que el bercianismo no crece; más bien pierde al desaparecer el PRB del arco político del Ayuntamiento y quedarse CB como está. De todas formas, Pedro Muñoz volverá a ser determinante en los posibles acuerdos, salvo que el PSOE pacte sólo con USE, y podría entrar en otros más allá de las fronteras locales de Ponferrada y comarcales del Bierzo, como en la Diputación, donde todas las opciones parecen estar abiertas a la vista de los resultados del pasado 28-A.

El sondeo deja otros muchos datos interesantes, como el origen de los votantes que se irán a la abstención. El mayor número, un 22,7%, proceden del PP; un 16,7% de USE; un 15,7% de Ciudadanos y un 12,1% del PSOE. Un último apartado interesante de la encuesta es el trasvase de votos entre partidos. Da, por ejemplo, que el PP gana votos de USE (un 5,9%) mientras que el PSOE aguanta al 87,5% de los electores de hace cuatro y gana un 11,8% de votos de USE, aunque la mayor aportación son votos del bercianismo, tanto de CB (el 30,8% como del PRB (el 20,2%). USE mantiene la fidelidad del 70,6% de sus antiguos votantes y suma algo del PSOE, un 2,3%. Ciudadanos ‘pesca’ mayoritariamente en el PP, un 12.7% aunque no le dé para subir en número de concejales, siempre según los mismos resultados de la encuesta.

En cuanto al comportamiento electoral por segmentos de edad, el Partido Popular mantiene su mayor caladero entre los mayores de 65 años, mientras que el PSOE de Olegario Ramón lo hace entre los de 45 a 64 años.