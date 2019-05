Rajoy alerta contra los bisagristas que «le van a dar el gobierno al PSOE»

Mariano Rajoy empleó los preámbulos en los quince minutos de paseo que le llevaron desde la estación del AVE a la plaza de las Cortes Leonesas, donde un gentío esperaba instrucciones ante la semana clave de la campaña electoral. Allí, fue directo. Muy directo. «Cuidado con los partidos bisagristas, que hoy hacen una cosa y mañana otra, cuidado con dar el voto a partidos que no van a sacar escaño ni por aproximación; el PP, por contra, es un partido previsible; el PP no le va a dar el Gobierno al PSOE; pero no podemos garantizar que esos partidos bisagristas sí lo hagan», expuso el expresidente del Partido Popular en ese emplazamiento popular de la capital leonesa, desde el que animó con una arenga valiente a concentrar el voto en torno a la «moderación, la solvencia, la confianza», señuelos de la gestión del PP. «Votad a quien sabéis lo que van a hacer con el voto, no tires tu voto, apuesta por lo sensato», indicó en una intervención a la que llegó escoltado por la plana mayor del PP en la comunidad (Juan Vicente Herrera, Alfonso Fernández Mañueco), por el presidente del PP leonés, Juan Martínez Majo, por el alcalde de León y candidato popular, Antonio Silván; por el candidato por León a las Cortes, Juan Carlos Suárez Quiñones. Y por la arenga ciudadana que le interpeló para mostrarle admiración, intercambiar una conversación de carrera electoral o inmortalizar el momento con un selfie, en República Argentina, o en el momento del vermú dominical de la Pícara.

«Dejé la política activa, después de 40 años, pero eso no quiere decir que no me importe, por eso estoy aquí; porque me importa España y me importa León, ciudad en la que viví hasta los diez años y me marcó para siempre». Y le importa el PP, confesó, por lo que llegó a representar en ese partido y por lo que ese partido representa para España. Y el 28 de mayo. «Ese día se van a decidir sobre cuestiones que más afectan a la vida de la gente; se trata de abordar problemas y darles solución. Y eso es lo que sabemos hacer nosotros, facilitar la calidad de vida d ella gente; en eso estamos, en gobernar con eficacia contrastada; el resto son debates doctrinarios donde nosotros no estamos».

Hasta en tres ocasiones, Rajoy volvió sobre el discurso de Antonio Silván para refrendar la exposición del candidato a la Alcaldía y subrayar las cualidades que le distinguen frente a sus adversarios: «Antonio Silván está curtido en política, es inteligente y es persona, con lo que eso significa para abordar todas las facetas de la vid; y, como Alfonso Fernández Mañueco, que está en su mejor momento político para ser presiente de la Junta; son candidatos del PP, que es cosa seria, no es un invento de un cuarto de hora, como otros. No hace falta recordar qué sucedió con UPyD». extendió para terminar con otro hecho diferencial. «El PP es moderación, lo que quiere la gente», definió.