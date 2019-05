Sendino: "Ya lo dije; hace falta un cambio. La ciudad está peor que hace cuatro años"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

SR. Sendino... es Ud. un autentico "CRETINO" ya no se acuerda que han estado Uds. gobernando hasta hace una semana.? si... ya se en apoyo al P.P. pero mamando de la vaca a todas horas... osea que no me venga ahora diciendo que la ciudad esta peor que hace 4 años... eso gracias a Uds. que son "unas veletas" cojonudas...!!!