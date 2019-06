Sorpresa en Folgoso: un acuerdo entre el PP y el PSOE proclama alcalde a Gabino Colinas pese a ser el menos votado

Folgoso de la Ribera ha dado una de las sorpresas del día. Un acuerdo de última hora entre PP y PSOE ha servido para hacer alcalde al candidato del PSOE, Gabino Colinas, pese a que la lista socialista fue la menos votada de las tres con representación en este Ayuntamiento del Bierzo Alto. En las pasadas elecciones municipales, Coalición por el Bierzo (CB) obtuvo el respaldo mayoritaria, con cuatro concejales. Por detrás quedaron PP, con tres ediles, y PSOE, con dos. Todo apuntaba a que el alcalde sería el bercianista Raúl Fernández, entre otras cosas porque el PSOE ha gobernado en los últimos cuatro años, con Tomás Vega Moralejo al frente, gracias al apoyo de CB.

Pero como en política no hay nada escrito, PSOE y PP han acercado posturas para cercar a CB y han alcanzado un pacto por el cual se turnarán en la Alcaldía de Folgoso de la Ribera. Es decir, en la primera parte de la legislatura el alcalde será Gabino Colinas y después tomará el relevo el popular José Antonio García.

"Aunque hemos mantenido conversaciones desde el principio, el acuerdo lo alcanzamos ayer a última hora de la tarde y lo firmamos a las diez de la mañana de hoy. Siempre ha habido buena sintonía, aunque con pequeñas diferencias que al final hemos podido cerrar", ha explicado el nuevo alcalde de Folgoso, dejando claro que su idea inicial era de la no apoyar en ningún caso al candidato de CB por "discrepancias políticas". "Hasta ayer por la noche pensábamos que iba a gobernar él pero en minoría, porque nosotros no estábamos dispuestos a apoyarle, como mucho nos abstendríamos", dijo Gabino Colinas.

El ya ex alcalde de Folgoso, Tomás Vega, no ocultó su sorpresa esta mañana tras conocer cómo se han desarrollado los acontecimientos y habiendo dado por hecho, como casi todos, que CB gobernaría el Ayuntamiento. "He sido uno de los sorprendidos, a pesar de que también soy del PSOE y he mantenido conversaciones estos días al respecto de la investidura", dijo.