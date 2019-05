Tudanca abre la negociación con Igea solo en clave autonómica

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta y secretario general del PSCyL-PSOE, Luis Tudanca, aseguró ayer que inician la fase de negociación con Ciudadanos para conformar el próximo gobierno en clave autonómica, para que la «única voz» que escuche sea la de Castilla y León, sin poner «piedras en el camino y con todas las opciones sobre la mesa y abiertas».

Tudanca compareció al término de la primera reunión del Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica, tras las elecciones que ganó el PSOE por primera vez en 36 años. El candidato socialista insistió en que los contactos con Cs, la «única posibilidad» para gobernar en la Comunidad, se afrontan desde la «prudencia, la humildad y la generosidad». Se confesó «optimista» y desveló los cinco criterios que fijó la Ejecutiva socialista para estas negociaciones, que coordinará tanto para la Junta, como para los gobiernos municipales y las diputaciones provinciales. «La única voz que habrá será la de Castilla y León», dijo. «Solo nos ocupa, solo nos mueve lo que ocurre aquí. Lo mejor para los castellanos y leoneses».

Recalcó también que el PSOE pretende hablar primero de «políticas» que de cargos, pero añadió que desde la generosidad «todas las opciones están sobre la mesa». Además, confió en que la Junta y las instituciones en Castilla y León no sean moneda de cambio en el reparto de poder entre PP y Cs, porque a su juicio sería una «malísima noticia» para los intereses de la Comunidad, puesto que a su juicio debe tener una «voz propia e independiente» de la política nacional.

«No vamos a decir cosas diferentes, no vamos hacer cosas diferentes, no vamos a hacer las cosas de forma diferente. Somos gente de palabra», resaltó Tudanca al tiempo que recalcó el respeto al juego de mayorías y al modelo parlamentario, pero consideró que le parece «hipócrita» la posición del PP que antes pedía que gobernara la lista más votada y ahora se abre a pactos con otras fuerzas, pese a perder las elecciones.

Aseguró, además, que no le parece «ni ilegal, ni ilegítimo», pero recordó las «barbaridades» que en su opinión decían los ‘populares’ antes de las elecciones.

Asimismo, ante las condiciones impuestas por la dirección nacional de Ciudadanos, que exige el distanciamiento con las políticas de Pedro Sánchez, el candidato socialista evitó pronunciarse sobre la posición de la formación ‘naranja’ y dirigió la pregunta hacia el líder de Cs en la Comunidad, Francisco Igea. Además hizo hincapié en que todos los agentes deben anteponer los intereses de Castilla y León «por encima de cualquier cosa».

«Nosotros hablaremos con ellos —Ciudadanos— y con el resto de partidos. Si nos dicen, de momento, no, pues esperaremos; no hay otra posibilidad, no hay otra mayoría posible», reiteró el candidato socialista.