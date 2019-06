UPL aupa al PP en Villaquilambre de nuevo, tras hundirlo hace diez meses

Casi a la hora del Ángelus y bajo la batuta del presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, un coro de bolígrafos movidos por Ricardo de Dios (Vive Villaquilambre), Lázaro García (UPL) y Rodrigo Valle (Cs) anunciaba ayer el regreso del popular Manuel García a la Alcaldía de Villaquilambre. Una alianza cuatripartita que se empezó a masticar el pasado lunes en una comida local, pero a la que nadie daba crédito, ni siquiera los propios interlocutores, hasta el pasado jueves por la noche. La maniobra desbarata el pacto en papel del PSOE, que logró los mejores resultados los pasados comicios, con Podemos y UPL y que se materializaba en 38 medidas.

El viraje de los leonesistas de la izquierda a la derecha, después de haber gobernado desde el pasado septiembre con el socialista Jorge Pérez, se produjo en silencio y se justificó ayer en un guión de tres puntos: paralizar la planta de biomasa de 18 millones que abastecería de energía verde al norte de León, el Hospital y La Universidad, razón de ser, además, del nuevo partido Vive; construir el centro de salud (una cuestión desbloqueada tras ocho años de retraso que ya estaba en marcha) y abrir un instituto de Educación Secundaria (recogido en una moción de todos los grupos esta legislatura).

A la hora de repartirse medallas, todos quieren la suya. García Bayón asegura que ayer renunció a ser alcalde, «porque me lo ofrecieron, y les dije que ya no tengo esa ambición, pero sí que se hagan cosas por mi pueblo, y se ha conseguido el compromiso de dos proyectos fundamentales y detener una central de biomasa muy contestada». En realidad, el programa de UPL no hablaba de paralizar la planta, sí de desplazarla a la zona del cementerio de Navatejera donde no hay viviendas.

En cambio, el leiv motiv del partido de Ricardo de Dios sí era enterrar ese proyecto, como se ha logrado. El nuevo concejal no ocultaba ayer su alegría. «Lo que se ha firmado es bueno para todo el municipio, sea del color que sea. La negativa a la biomasa, el centro de salud y el instituto eran los tres puntos por los que nos presentamos a las elecciones y están cumplidos antes de empezar a gobernar», indica. También reconoce que el pacto «era complejo» y destaca que si Manuel García «no hubiera sido capaz de llegar a Mañueco, no se habría logrado. Han sido 24 horas muy intensas y todo se precipitó cuando el candidato a la Junta del PP se perfiló como nuevo presidente», admite.

Manuel García resalta que «el pacto es muy bueno para los vecinos». Tras ser alcalde siete años, hace diez meses fue desalojado con una moción de censura por sus socios de Gobierno, entre ellos, la UPL de Lázaro García y Terio González. Dos ediles que vuelven a bailar ahora para encumbrarle de nuevo.

De hecho, «desde el 4 de julio no hablaba con Manuel», reconoció el líder leonesista, pero la mediación de un amigo común y «el bien del municipio con estos proyectos tan importantes que se han firmado», apunta, sirvió de pegamento. «Es como el pacto de 2000 con Javier Arenas», señala.

Durante toda la semana se daba por hecho el pacto de UPL con el PSOE (6 ediles), y Podemos (2) para mantener en la Alcaldía a Pérez. Sin embargo, las negociaciones de última hora dieron al traste con ese pacto. Incluso el propio presidente del PP de León, Juan Martínez Majo, se mostró ayer «sorprendido de forma grata» por el acuerdo de última hora. Como curiosidad, los cabezas de lista del PP, UPL y Cs viajaron ayer en el mismo vehículo hasta Valladolid, donde matizaron el acuerdo y preveían firmar los tres compromisos con Fernández Mañueco. El presidente autonómico de los populares se encontraba, sin embargo en Madrid, y el PP ofrecía a su segundo, Francisco Vázquez, para la rúbrica.

«Yo estaba dispuesto a volverme para León, o firmábamos con el futuro presidente de la Junta o no había validez», indicó Lázaro García. La solución vino al viajar Mañueco y los protagonistas del cuatripartito de Villaquilambre a Salamanca, donde sellaron el acuerdo de Gobierno que permitirá esta mañana, previsiblemente, nombrar alcalde a Manuel García.