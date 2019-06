La UPL desobedece a la dirección y da Villaquilambre al popular Manuel García con el apoyo de Cs y Vive

El popular Manuel García elevó a las 12.25 horas el bastón de mando de Villaquilambre, tras ser elegido con los votos de sus cuatro concejales, UPL (2), Cs (2) y Vive Villaquilambre (1). Un pacto que se fraguó en las últimas horas con respaldo del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que se comprometió por escrito a detener el proyecto de la planta de Biomasa, crear un instituto y abrir el centro de salud.

García confía, según expresó, en la palabra del lider de los populares y vaticinó una lesgislatura "de estabilidad para el municipio, con más proyectos que se irán desgranando". Por su parte, el leonesista Lázaro García Bayón, puntualizó que "si entro de seis meses, que es el plazo que hemos dado, no se ha avanzado" en el instituto, el centro de salud y la paralización de la central de biomasa, "no me temblará la mano para dar marcha atrás".

El cuatripartito desbarató el pacto que ya estaba en papel del PSOE, Podemos y UPL. El socialista Jorge Pérez indicó "que hoy no seré alcalde, pero tenemos el orgullo de haber hecho las cosas bien estos ocho meses. Hemos demostrado que se pueden hacer la cosas de otra manera".

De nada sirvió el llamamiento de última hora, a minutos del pleno de constitución del Ayuntamiento, de la dirección del partido leonesista. El secretario general de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, pidió a los concejales leonesistas en Villaquilambre, Lázaro García Bayón y Eleuterio González, que reflexionen y no lleven a cabo el pacto alcanzado ayer con el Partido Popular, Ciudadanos y Vive Villaquilambre para otorgarle al popular Manuel García la alcaldía del municipio.

En declaraciones a Ical, el líder de los 'leonesistas' recordó que en el día de ayer el Comité Ejecutivo de Unión del Pueblo Leonés se desmarcó del pacto, ya que “ni cuenta con la aprobación ni consenso del partido, ni se tenía conocimiento de las conversaciones mantenidas hasta la plasmación del pacto por ambos concejales”, por lo que afirmaron que se adoptarán “las medidas oportunas orgánicamente previstas”, aunque aseguró tener aún esperanzas “de que no se produzca”.

Santos quiso dejar claro que la formación “no está de acuerdo con el pacto”, por lo que le pidió a los concejales en Villaquilambre, Lázaro García Bayón y Eleuterio González, que “reflexionen y no leven a cabo el pacto para evitar consecuencias tanto para ellos como para el partido”.

Un partido que, de llevarse a cabo el pacto con el Partido Popular “verá dañada su imagen”, según apuntó Luis Mariano Santos, quien afirmó que de ser así “se tomará la decisión que haya que tomar” para lo que “se les abrirá un expediente y se seguirá el procedimiento que marquen los estatutos”.

Fue en el día de ayer cuando el presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió en Salamanca con el aspirante 'popular' a la Alcaldía de Villaquilambre (León), Manuel García, y los representantes de Ciudadanos, Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Vive Villaquilambre para firmar un acuerdo que permite que el 'popular' obtenga esta mañana la Alcaldía.

El acuerdo rubricado está basado en tres puntos básicos, como son la retirada del proyecto de construcción de una Central de Biomasa en el municipio, la dotación de un Instituto de Enseñanza Superior y un Centro de Salud.