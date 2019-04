Votos para lograr la plena inclusión

Ayer fue un día diferente en el Centro Ocupacional San Nicolás de Bari, de la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Asprona-León), situado en Quintana Raneros. La mayoría de sus residentes participaron en la última de las lecciones para aprender a votar, en un simulacro en el que disponían de cabina en la que elegir sus papeletas, sobres, una mesa como la de cualquier colegio electoral —presidida por una monitora y con residentes en los puestos de vocales e interventores—.

En las elecciones generales del día 28 el voto de las personas con discapacidad intelectual contará como el de cualquier otro ciudadano tras haberse modificado la ley electoral este otoño y hacerse con el mecanismo es el objetivo de una simulación en la que muchos tenían muy claro a su candidato. Los electores debían elegir entre las listas de los partidos Sonrisa, Campeones, Naturaleza, Arco Iris y Proanimales, enseñar el cané de identidad —también simulado— a la presidenta de la mesa e introducir cada sobre en su correspondiente urna. Y no lo hacían nada mal, como tampoco se les ocurría desvelar la candidatura elegida: «es secreto», «no lo puedo decir» o el índice sobre los labios eran la respuesta a la indiscreta pregunta. Pero siempre hay quien deja muy clara su postura: «a mí que me dejen en paz», dijo un elector para no acercarse a la mesa.

Entre los 300 usuarios del centro —el único de Asprona-León donde se llevó a cabo el simulacro— los hay quienes ya han votado y después fueron discapacitados por orden judicial y quienes lo harán el último domingo de este mes por primera vez.

El gerente de Asprona-León, Pedro Barrio, explicó que en estas generales se convierte en realidad la reivindicación de la federación Plena Inclusión España, que agrupa a colectivos que luchan y velan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Diez años después han conseguido el voto, en un camino por conseguir «la ciudadanía plena» denominada ‘Mi voto cuenta’. El logro ha obligado a formar a estos nuevos votantes —unos 1.600 en la provincia», dijo Barrio—, «en qué es un partido, qué son unas elecciones y qué es un programa electoral».

También se ha implicado en el proceso a los partidos políticos, a los que «hemos solicitado que nos envíen los programas, para que el equipo del centro pueda trasladarlo a lectura fácil», pero, de momento, no han recibido ninguno. «Facilitaría conocer las distintas propuestas no sólo a los discapacitados, sino, también, a otros colectivos como las personas mayores, porque se simplifica su contenido», señaló Barrio. Sólo una sombra se ciñe sobre el logro: una instrucción de la Junta Electoral Central para que los partidos recojan «cómo se desenvuelven estos votantes y eo es discriminatorio».