Zapatero: "Es grave que lo que era el centro-derecha se abrace a la ultraderecha; no saben dónde se han metido"

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lamentó hoy el acercamiento de la derecha moderada a la ultraderecha. “Es grave que lo que era el centro-derecha se abrace a la extrema derecha, que por ellos no hubiéramos votado estos 40 años. No saben dónde se han metido , tendrán que pasar por un proceso de crisis muy serio” dijo en León, donde participó en el acto de cierre de campaña del PSCyL.

“La derecha no tiene límites” dijo respecto a los debates electorales televisivos y elogió la “valentía y coraje de Pedro Sánchez” al tiempo que hizo un llamamiento a sus adversarios. “Señores de la derecha, las campañas están para razonar; están desbocados, nunca les vi así; yo no sé si esto de Vox se contagia, si echan de menos a Rajoy...”, ironizó.

En un discurso en el que anunció la “caña” que le reclamaron a voces algunos asistentes, afirmó con rotundidad que en las elecciones del domingo el PSOE va a ganar “a la derecha A, a la B y a la C” y pidió a los presentes que asignaran los significados de esas iniciales que él describió como A de Antigua, B de Borde y C de Crispada.

“Me felicito y me siento orgulloso de políticas que van en la línea de hacer de España un país avanzado, moderno, abierto al mundo”, de un Gobierno que definió como el más feminista del mundo. “Por favor, no hagan pequeña a España, no la limiten”, reclamó.

Luis Tudanca, José Luis Rodríguez Zapatero y Javier Alfonso Cendón. CARLOS S. CAMPILLO

El domingo, según Zapatero, “nos jugamos o derechos o recortes, o libertades o eliminación de derechos” y defendió la conveniencia de que España dé un salto definitivo para tener una economía innovadora; esta vez podemos no perder la cuarta revolución”.

“Dicen que les preocupa España pero lo que les preocupa y lo que les duele es no estar en el Gobierno de España, Se demuestra que eres patriota cuando se está en la oposición y hay que arrimar el hombro y ayudar al Gobierno del partido adversario pensando que no queremos que las cosas vayan mal a España para que a nosotros nos vaya bien. Está por ver una sola vez que la derecha arrime el hombro”, reprochó antes de asegurar que algunos acusaron a Pedro Sánchez de vender España a los independentistas antes de que tomara posesión.

Quienes podrían hacer la crítica sobre la estabilidad de España y los problemas territoriales, añadió, es el PSOE a la derecha. “Bajos sus gobiernos es cuando sufrimos las crisis territoriales. Nosotros ayudamos a ese Gobierno al que se le fue de las manos la situación”. Tuvieron que hacerlo, dijo, con el Plan Ibarretxe y después con la situación de Cataluña “y todo lo que quieren es un artículo 155 para siempre porque no tienen una solución, una alternativa”.

“Nuestra unidad como país no corre ningún riesgo; los independentistas han hecho un viaje a ninguna parte. Ni un sólo Gobierno ha reconocido la independencia de Cataluña. Por tanto, tranquilidad; no crispen, no vuelvan a abrir una brecha de una parte de la sociedad catalana que sólo se recupera con el diálogo y la razón”, señaló.

Castilla y León

“A Luis Tudanca se le está poniendo cara de presidente. Siento que tenemos la mejor oportunidad desde Demetrio Madrid para gobernar en Castilla y León y para mí eso es tan importante como gobernar en España”. Así, aseguró, la Comunidad autónoma tomaría “la senda de la modernidad, el progreso y el futuro. Eso se hace trabajando desde la honestidad y la humildad, como trabajan la mayoría de los compañeros”.

Zapatero cerró su aplaudida intervención ante cerca de un millar de personas en el Colegio Luis Vives de la capital leonesa reiterando su “enorme, permanente agradecimiento por todo el cariño recibido siempre” y expresó su orgullo “hoy más que hace 40 años, cuando empecé, de ser militante del PSOE y de nuestra aportación a España”. “Podemos decir con humildad que voten al PSOE, pensando en la España de la democracia, de las libertades, del respeto, de la convivencia y del futuro”, concluyó.