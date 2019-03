Acom exige poder de decisión en la canalización de los fondos mineros

maría carro | ponferrada

La Asociación de Comarcas Mineras (Acom), en la que están representados todos los municipios de las cuencas, manifestó ayer su profundo malestar por haber sido excluida de la reunión de la Mesa del Diálogo Social por la Energía que se celebró el miércoles en León y en la que se propuso la creación de un ente único encargado de canalizar y gestionar todos los fondos destinados a la reestructuración de las comarcas mineras. Sin entrar en valoraciones precisas sobre la idoneidad o no de crear dicho ente, lo que sí dejó claro Acom es que cualquier negociación que afecte al futuro de los municipios mineros debe contar con la presencia de sus representantes. No cabe otra opción, son —aseguraron— los únicos «imprescindibles», pues ellos han sido elegidos para defender los intereses de los vecinos de las comarcas afectadas.

En la reunión, celebrada en la sede de la Dirección General de Energía y Minas de León, tampoco estuvo presente ningún representante del Gobierno central y sí los responsables de CC OO, UGT, Cecale y representantes de la Junta y la Diputación. El presidente de Acom y alcalde de Igüeña, no quiso buscar culpables, pero sí pidió una rectificación. «No tengo claro de quién ha sido la culpa de este ninguneo a los municipios, pero lo que si sé es que ni uno sólo de mis vecinos ha nombrado representante de nada a ninguna de las personas presentes en esa reunión», dijo Presa, emplazando a los convocantes a que «reconduzcan esta situación».

«No es un capricho ni una cuestión de ego, es que somos los representantes de los vecinos de las cuencas. Sumar me parece perfecto pero excluir no y lo que no vamos a permitir es que los excluidos sean los municipios», insistió Alider Presa, en una comparecencia pública en la que estuvo acompañado de la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, y los regidores de Villablino y Páramo del Sil, Mario Rivas y Ángel Calvo. Precisamente, éste último sí apuntó directamente a un culpable de que Acom no formase parte de la reunión: UGT.

«A una central sindical no le pareció oportuno que Acom estuviera presente y dijo que qué íbamos a aportar. Pues yo le digo que aportamos todo y todo es el territorio y la población, es decir, las dos cosas más importantes», defendió el alcalde de Páramo.

«Empezamos a estar cansados de que a los ayuntamientos se les trate como a menores de edad. Acom siempre ha mantenido un clima de diálogo y consenso y por eso nos molesta que no se nos haya dado participación», añadió Rivas, mientras que Martínez apostilló que son los municipios y, por tanto, Acom, los que están viviendo la realidad de las cuencas y conocen los problemas de sus vecinos. «La realidad la estamos viviendo nosotros, nadie de fuera. Si alguien sabe lo que estamos padeciendo, somos nosotros».

Aún así, propuesta la creación de este ente canalizador de los fondos para la reestructuración de las cuencas, Acom espera que no sean excluidos de una segunda convocatoria y así se lo van a reclamar a las administraciones y organizaciones que de la Mesa del Diálogo Social por la Energía.