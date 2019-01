La adicción al juego online gana terreno en las alertas del Consejo de la Juventud

dl | ponferrada

La formación, el empleo y el ocio son las materias que generan la gran mayoría de las consultas que tanto los jóvenes como sus familias realizan al Consejo Local de la Juventud de Ponferrada. Una institución que este año cumple tres décadas y que, en 2018, batió récords en lo que a solicitudes de asesoramiento se refiere. El Punto de Información Juvenil (PIJ) es el encargado de filtrar todas esas consultas. Fueron 3.460 las que este espacio, ‘El Enterao’, recibió en el último año. Entre ellas, gana terreno la adicción de los jóvenes al juego online. Un hecho que alarma cada vez más a los padres y que sube al ránking de las principales preocupaciones que éstos plantean al Consejo de la Juventud, según los datos recogidos por la Agencia Ical.

Los viajes, el asociacionismo y el voluntariado o las ayudas sociales son otros temas que copan el interés de los jóvenes de una generación que no se diferencia mucho de las pasadas. Al menos, así lo manifiesta la responsable del Consejo de la Juventud, Claudia González, que desmonta la idea de los ‘millenials’ como una generación desinteresada y llena de ‘ninis’. «El joven de hoy en día es muy parecido a jóvenes de anteriores décadas. Cuando entro en un aula sigo viendo los mismos miedos y las mismas inquietudes», explica.

Que más de 4.000 jóvenes hayan buscado respuestas y ayuda en el Consejo Local de la Juventud es aval más que suficiente para desmentir que la de ahora sea una generación desinteresada, según González. «Llegar a 4.000 jóvenes en un año es una pasada. No creo que no tengan interés en las cosas, estos datos me dicen todo lo contrario», afirma.

En un momento como el actual, guiar a los jóvenes que buscan empleo o potenciar su formación es el objetivo básico del Consejo de la Juventud. De hecho, vinculado a esa faceta formativa y laboral, acogerá, este año y por primera vez, a alumnos de prácticas de los ciclos formativos que se imparten en el Centro Integrado de FP de Ponferrada, así como de la especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria del Área de Salud del Bierzo.

‘Instituteros’ desamparados

La cesión de las instalaciones a entidades que lo soliciten es otro de los pilares del funcionamiento del Consejo. «Los jóvenes necesitan espacios donde desarrollar sus inquietudes», remarca la responsable del centro, que subraya la alta demanda de las aulas. En ese sentido, González habla de una franja de edad, de los 14 y los 17 años, a la que se refiere como «instituteros» y que considera «muy desamparada por la administración». «Para las administraciones es más cómodo pensar que los jóvenes no tienen intereses, pero son los adultos del futuro y hay que fomentar sus intereses ocultos», dice.