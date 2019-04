Adiós al alcalde rockero

El que fuera alcalde de Oencia, José Estanga Rebollal, ha fallecido esta madrugada en Ponferrada, a los 62 años de edad. Estanga fue todo un personaje de la política berciana y grabó varios discos.



Gracias a su particular indumentaria y su sobrenombre de rockero, fue capaz de dar a conocer fuera de la comarca su municipio, uno de los más despoblados del Bierzo. No había político del PP que no se hiciera una foto con él.



Estanga llevaba varios años apartado de la política activa por problemas de salud. Su funeral tendrá lugar mañana domingo, a las 17:00 horas, en Oencia. Posteriormente sus restos serán inhumados en el cementerio de Arnado