El alcalde de Cacabelos no dimite y asegura que llegará a las instituciones europeas para defender su inocencia

El alcalde del municipio berciano de Cacabelos, el socialista Sergio Álvarez de Arriba, aseguró hoy en una rueda de prensa que llegará hasta las instancias europeas, si es necesario, para defender su inocencia, después de que la Audiencia Provincial de León le condenara ayer a nueve años de inhabilitación como autor responsable de un delito de prevaricación administrativa por no reincorporar al interventor titular a su puesto, pese a que una providencia del Tribunal Supremo le obligaba a ello. “Todavía no sé lo que he hecho”, afirmó hoy el regidor, que confirmó que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y avanzó que no presentará su dimisión.

En ese sentido, cabe recordar que el interventor titular de la plaza se acogió a una baja laboral en agosto de 2015 tras protagonizar un intento de agresión al alcalde y en marzo de 2016 participó en un concurso de traslados. “Sólo tomé medidas preventivas antes de que pasara una desgracia”, aseguró hoy Álvarez, que adelantó que sus intentos de demostrar su inocencia se basarán en la defensa de la integridad física de los trabajadores del Consistorio.

El regidor, que mostró su respeto por la sentencia, aunque aseguró que no la comparte, agradeció el apoyo recibido por los asistentes al salón de plenos, que rompieron en aplausos en varias ocasiones. Además, negó haber recibido ninguna llamada por parte de los dirigentes del PSOE y consideró que no tiene motivos para esperarla. “Tenía la intención de no volver a presentarme, ahora ya no tengo esa intención”, adelantó Álvarez.

Durante la rueda de prensa, el alcalde estuvo flanqueado por representantes de los tres partidos que conforman el tripartito que gobierna el municipio. Por parte del PSOE, la concejala Maica González deslizó la posibilidad de que los ediles socialistas del municipio presenten su dimisión en bloque si finalmente Álvarez se vé forzado a dimitir. “Estamos con nuestro alcalde a muerte y donde vaya él, iremos nosotros”, aseguró.

También le mostró el “apoyo sin fisuras” por parte de Izquierda Unida (IU) la concejala Susana Vila, que destacó que “en los hechos juzgados no se ha comprometido ni un euro público” y valoró que Álvarez es “un alcalde querido por el pueblo”. Igualmente, el portavoz de Alternativa Ciudadana de Cacabelos (ACC), Alfredo García, calificó la sentencia de “desproporcionada” y subrayó el carácter conciliador de Álvarez para integrar un equipo político coherente a pesar de estar formado por tres grupos políticos.

Suspensión de militancia

Poco después de que Álvarez ofreciera esta rueda de prensa, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, compareció en la capital provincial, desde donde confirmó que la formación ha solicitado a los órganos competentes en los ámbitos autonómico y federal la suspensión de militancia para Álvarez. “Siempre hemos sido contundentes con este tipo de cosas; nuestro Código Ético marca la suspensión de la militancia y es lo que hemos trasladado y estamos a la espera de respuesta”, apuntó Cendón.