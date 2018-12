El alcalde de Cacabelos no dimite y sus ediles plantean el órdago al PSOE de renunciar si se va

MANUEL FÉLIX | PONFERRADA

Cacabelos vuelve a ser un municipio con un consistorio en encendida ebullición política. Su alcalde, el socialista Sergio Álvarez, anunciaba ayer que no presentará su dimisión del cargo, después de que la Audiencia Provincial de León le condenase a 9 años de inhabilitación por negarse a readmitir en 2016 al funcionario interventor municipal tras una baja.

El regidor asegura que respeta la sentencia, pero no la comparte, y por eso adelanta que recurrirá el fallo judicial ante el TSJ de Castilla y León. Incluso ante los tribunales europeos para demostrar su inocencia. Dijo que él no ha generado «daño alguno al funcionario de carrera» y se limitó a «tomar medidas preventivas, antes de que pasara una desgracia».

El alcalde hacía estas declaraciones a los periodistas rodeado de sus concejales del PSOE y también de los dos otros grupos que conforman el tripartito y que le apoyan. Aquí, los ediles socialistas de Cacabelos lanzaron un órdago a los responsables de su partido. Dijeron, por boca de Santiago Enríquez, que si el alcalde dimite, ellos también se irán. Lo dijo con las siguientes palabras: «Un aviso a navegantes: que tengan muy claro que el alcalde no va a dimitir, y si dimite el alcalde nos lo planteamos y dimiten todos los concejales socialistas del Ayuntamiento de Cacabelos; alguien tiene que haber sensato dentro del PSOE, que antes de nada tiene que escuchar y analizar la sentencia».

Cacabelos es un importante granero de votos para el PSOE, no sólo en el ámbito local, sino que pueden ser fundamentales para influir en el color político de la Diputación. «La ejecutiva provincial, la regional o la nacional del PSOE tiene que tener muy claro que el alcalde tiene nuestro apoyo. Para decirle a un señor que se ha partido los cuernos en este municipio, que ha aguantado lo que ha tenido que aguantar, juicios por todas partes; alguien tiene que escuchar, dado que no hay un motivo por el que tenga que abandonar la política», abundaba el portavoz municipal socialista y que en su día también fue alcalde. Al tiempo decía que no harán «el paripé del PP con Adolfo Canedo», que lo dejó y volvió.