Álvarez Courel se ofrece a seguir liderando el Consejo del Bierzo aunque la decisión depende del PSOE

El presidente en funciones del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, reconoció hoy que “estaría encantado de poder seguir otros cuatro años” al frente de la institución berciana, en la que el PSOE disfrutará de mayoría absoluta al haber alcanzado la cifra de 14 consejeros comarcales.

No obstante, Álvarez Courel recordó que su eventual candidatura deberá obtener el respaldo de los órganos provinciales del PSOE y se comprometió a “acatar la disciplina” con un lacónico “lo que tenga que ser será”. “Quien me puso fue el partido y tiene que ser el partido quien me dé su apoyo”, resumió.

Al respecto, Álvarez Courel, que ocupa también la Secretaría comarcal del PSOE, calificó de “buena noticia” que los socialistas hayan sido capaces de mantener ayuntamientos emblemáticos como Fabro o Camponaraya, así como de recuperar municipios como Bembibre, donde el PSOE obtuvo mayoría absoluta, o Ponferrada, donde los socialistas fueron la lista más votada y podrán formar gobierno “si se dan las condiciones adecuadas”, adelantó el máximo dirigente del partido en la comarca.

En cuanto a la situación que se dibuja en el Consejo tras las elecciones del domingo, Álvarez Courel, consideró que los resultados de los socialistas fueron “muy buenos”, con más de 7.000 votos de distancia respecto al PP en el global de la comarca. Con sus 14 consejeros, los socialistas gozarán de mayoría absoluta y no necesitarán “ayudas para poder gobernar”, destacó.

En esa línea, el presidente en funciones valoró a sus socios de Coalición por el Bierzo (CB) en este último mandato como “buenos y grandes compañeros de viaje” y los emplazó a seguir colaborando aunque no formen parte del nuevo gobierno del Consejo. “A nadie se le escapa que teniendo mayoría absoluta, ya no necesitas esos apoyos para la elección del presidente ni para la gobernabilidad de la institución”, explicó Álvarez Courel.

Los bercianistas mantuvieron el domingo sus dos consejeros comarcales, que esta vez no les servirán de bisagra. Un consejero de Ciudadanos (Cs) y otro de USE Bierzo completarán el hemiciclo comarcal. “Es importante contar con la colaboración de todos”, aseguró el presidente en funciones, que consideró que el objetivo de este mandato debe pasar por “superar las divisiones y contar con todo el mundo”.

Tras reconocer que el nombre que ocupará la presidencia de la institución es a día de hoy “la pregunta del millón” en la comarca, Álvarez Courel avanzó que la constitución de la nueva Corporación comarcal está prevista para mediados del mes de julio, ya que antes deben constituirse tanto los ayuntamientos como la Diputación provincial.