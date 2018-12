Ambi pide plazas para discapacitados en el parking de la plaza del Ayuntamiento

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Muy bonitas palabras y mejores fotos pero ya es hora que os pongáis manos a la obra en la eliminación de barreras que, para poner bonitas las calles que ya lo estaban, sí que hay "interés". En esta ciudad hay decenas de calles por las que es imposible circular, no ya con una silla de ruedas, que es grave, si no con un simple carrito de bebé y en solucionar estas cosas debería de consistir la política municipal. Recordar a todos que, desgraciadamente, cualquiera y en cualquier momento podemos ser usuarios de estas mejoras, nadie está libre. Hacer también hincapié en la importante labor que "debería de hacer" la policía municipal en vigilar los vehículos estacionados en pasos de peatones, rebajes de aceras, zonas pintadas de amarillo que dificultan la visibilidad para cruzar una calle y un largo etcétera que cualquiera que se fije al pasear podrá descubrir. Creo que no es función del peatón afectado llamar la atención al conductor que deja su coche "un momento" en el rebaje de un paso de cebra para tomarse una caña en el bar de al lado, ya sólo faltaría eso!