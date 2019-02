Aplazado el juicio contra el exalcalde de Candín por irregularidades en el censo

Un error a la hora de trasladar al Ayuntamiento de Candín la causa abierta por tres delitos de presunta prevaricación administrativa y un delito electoral ante las irregularidades detectadas en el censo por empadronamientos del año 2010, obligó ayer a aplazar el juicio contra el que fue alcalde socialista del municipio ancarés durante tres décadas, Pablo Rubio. a falta de traslado de la causa al Ayuntamiento para que redactara su escrito de acusación, llevó al juzgado de lo Penal a decretar la nulidad de la vista oral y retrotraer el proceso al momento de las calificaciones, según informaron fuentes del caso.

La Fiscalía ya había solicitado nueve años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público para el ex regidor en enero de 2017 por entender que no realizó las oportunas comprobaciones para verificar que 17 personas inscritas en el censo en un periodo de dos meses —poco antes de las elecciones que desbancarían a Rubio de la alcaldía— residían realmente en el municipio. Y la acusación particular que representa a tres mujeres a las que Rubio habría denegado el empadronamiento, a pesar de solicitar el reagrupamiento familiar en Sorbeira, pide un total de 28 años y seis meses de inhabiltación, nueve años y seis meses por cada uno de los delitos de prevaricación administrativa de los que acusa a Pablo Rubio.

Un intento de pactar una pena menor a cambio de reconocer los delitos no ha fructificado por la negativa del exalcalde, según fuentes de la acusación.

Perdió la alcaldía

Pablo Rubio gobernó el municipio de Candín entre 1983 y 2011, cuando perdió las elecciones frente a quien había sido su último teniente de alcalde, José Antonio Cachón, que se presentó al frente de la lista del PP. Cachón gobierna el Ayuntamiento de Candín desde entonces.