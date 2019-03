Archivada otra denuncia contra Canedo por ampliar el cementerio de Cacabelos

«Nuevo varapalo judicial para el alcalde prevaricador, Sergio Álvarez, en su vehemente cruzada judicial contra Adolfo Canedo». Con este encabezamiento anunció ayer el Partido Popular el sobreseimiento y archivo, por parte del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ponferrada, de la denuncia interpuesta por el actual regidor por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación con relación a la ampliación del cementerio de Cacabelos.

La resolución supone, a juicio de los populares, «un nuevo revés para el prevaricador Sergio Álvarez, que desde su posición de alcalde del Ayuntamiento de Cacabelos ha mantenido una cruenta batalla judicial y mediática de mentiras y denuncias falsas contra el concejal cacabelense, con el único propósito de sacar a toda costa de la vida política a Adolfo Canedo. Todo ello, supone ya un insoportable coste judicial para los bolsillos de los ciudadanos que ven día tras día como el revanchismo político que ciega al alcalde, merma los recursos económicos de las arcas municipales», añade un comunicado de prensa.

Según explica el Grupo Municipal del PP en la nota, Álvarez «quería hacer extensible las responsabilidades de una denuncia que no puede, ni pudo demostrar documentalmente su ilegalidad ante el juzgado, ya que lo que no existe no se puede demostrar, a pesar de contar con los cómplices necesarios».

La Fiscalía ya alegó en su informe que «se puede deducir que la ampliación del cementerio era una necesidad perentoria del municipio, que la tramitación administrativa siguió los cauces leges-procesales oportunos, que hubo el correspondiente acuerdo municipal» por lo que «no se observa en este momento procesal elemento incriminatorio alguno del cual se pudiera desprender la comisión de un delito de prevaricación, y, en su caso, de malversación de caudales públicos». El PP critica también la actitud del resto de partidos del Tripartito.