Arma contra el fuego y freno del agua

La lituana Daiva Puidokaite tiene 24 años y es la primera estudiante que recibe el Campus de Ponferrada de la Universidad de León dentro del programa Erasmus Prácticas, en su caso ligado al máster de ‘Geoinformática aplicada a los recusos naturales’. Licenciada en Topografía por la Universidad Técnica de Vilnius Gediminas (Lituania), Daiva ha pasado la última semana en Ponferrada, aprendiendo todo lo necesario sobre la teledetección y el uso de la tecnología satélite que aquí se está empleando para cartografiar los incendios. Su tutora es la subdirectora de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal, Flor Álvarez Taboada, y el objetivo de su trabajo no es otro que aplicar los conocimientos aquí adquiridos para medir los efectos de las inundaciones en su país.

Lo que Daiva hará en su tesis es aplicar la metodología con la que se mide la devastación provocada por el fuego al análisis de la que causa el agua en una zona de Lituana con grandes inundaciones periódicas. «Está aprendiendo a aplicar los sensores remotos, en este caso concreto el Sentinel, para cartografiar zonas inundables a partir de imágenes satélite con las que podrá determinar con qué frecuencia se producen y cuantificar las inundaciones para luego poder tomar decisiones», explicó Flor Álvarez Taboada.

La experiencia está siendo más que satisfactoria para ambas partes y la presencia de Daiva en el Campus de Ponferrada sirve también como acicate para aquellos alumnos que se estén planteado la posibilidad de acogerse a una beca Erasmus Prácticas. Opción que el centro universitario berciano ofrece desde hace años y que ya han aprovechado algunos estudiantes de dentro, con destino principalmente a Portugal; pero que nunca antes había propiciado la estancia en Ponferrada de un estudiante extranjero. Su duración es de dos meses y los conocimientos adquiridos permitirán a Daiva centrar su máster y la tesis en una tecnología que le apasiona y a la que no tenía acceso en su país de origen.

«Topografía me encanta, pero lo que más me interesa es el estudio de las imágenes de satélite y aprender a aplicarlas en las inundaciones. He aprendidos muchas cosas esta semana, especialmente sobre el uso de la tecnología Lidar», explica la joven estudiante, que descubrió el Campus de Ponferrada hace unos años gracias a la beca Erasmus de formación. Pasó aquí un curso. «Es muy agradable que alguien que ha venido de Erasmus quiera volver. Eso quiere decir que ha quedado dentro de sí una semilla del Campus de Ponferrada y eso es muy satisfactorio», celebró Álvarez Taboada.

La subdirectora de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal está siendo su guía en un proyecto que obliga a la propia docente a salir de su área de confort. «Desde el punto de vista profesional es muy estimulante porque tienes que ponerte a pensar en cómo resolver un problema concreto que ella plantea en Lituania. Estos programas de Erasmus Prácticas no sólo internacionalizan a los estudiantes, sino que también lo hacen con los profesores y los investigadores», subrayó Álvarez Taboada.

La estancia de Daiva Puidokaite en la capital berciana no ha sido fortuita, sino que ha coincido con la celebración de las actividades vinculadas al Día Internacional de los Bosques que el Campus ha organizado y donde el uso de la tecnología en el análisis de los incendios ha ocupado un lugar destacado. «Ha aprovechado para asistir a los talleres y a las clases y ha interactuado mucho con el resto de alumnos», explicó su tutora, adelantando que la segunda parte del intercambio será la redacción misma de la tesis a la que la estudiante lituana se debe enfrentar. «Nosotros seremos los encargados de la supervisión», explicó la profesora, confiando en que Daiva abra la puerta a al intercambio de más estudiantes extranjeros de prácticas.