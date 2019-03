Asodebi incrementa hasta el 75% los proyectos de corte industrial

Manuel Félix | Ponferrada

Los ayuntamientos del Bierzo están experimentando un cambio de tendencia de inversión económica privada. Se ha detectado un claro incremento por el interés de proyectos de corte industrial. Atrás han quedado los tiempos en los que se pedían más ayudas para el emprendimiento orientado al turismo rural y la pequeña tienda. Lo dice el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Bierzo (Asodebi), José Luis Ramón, quien argumenta que ahora mismo, de los más de 40 proyectos de iniciativa privada que tiene encima de la mesa para repartir más de 1,4 millones de euros de subvenciones, el 75% son para desarrollar planes industriales. Antes, en los años de plena crisis económica, la tendencia era casi justo al revés, apenas se estudiaban un 25% de proyectos industriales para financiarlos.

Asodebi tiene previsto celebrar asamblea el próximo 27 de marzo, y ese miércoles es cuando se espera ya dar el visto bueno a las iniciativas que cuentan con toda la documentación preceptiva. Ahí estará igualmente el argumentario del proyecto empresarial, objeto de ayudas públicas del Plan Europeo Leader dirigido a la creación de empleo en el medio rural. «Sin contar lo que ya está liquidado, dentro de este grupo tenemos desde empresas sidero-metal, empresas de trabajos forestales con maquinaria muy especializada, bodegas de vinos y otras industrias; y hay que decir que si en otras ediciones los protagonistas eran los centros de turismo rural, ahora no se así», manifiesta José Luis Ramón. Dice que en la fase actual «se ha notado un poco esta mejora económica global, aunque en el Bierzo estemos como estamos, mal; pero la tendencia en el sector industrial es a una mejoría global en estos últimos años».

excluido el sector primario

En cuanto a los proyectos para el sector del vino, Ramón cuenta que «son proyectos más modernos que una simple bodega, con el enoturismo». También siguen presentándose iniciativas menos ambiciosas de emprendedores rurales, pero son las menos. «Siguen dándose, pero no son las predominantes, ni en cantidad , ni en cuantía económica; es decir, ni en términos relativos ni absolutos».

Desde Asodebi se aprecia claramente, en base a las inquietudes empresariales, que los polígonos industriales están siendo en palabras de su presidente— «foco de destino de nuestros fondos, y se nota, se nota lo que no había antes». Asodebi no está concebido para abordar ayudas al sector primario. Por ejemplo, no puede subvencionar una plantación de viñedo, pero sí pueden ayudar a financiar un proyecto de bodega. «No podemos subvencionar una plantación de perales, pero sí una industria de transformación —indica el presidente—; y ahora sí que hemos notado empresas que están metidas puramente en el sector industrial, que van a hacer una ampliación de su proyecto, por ejemplo con adquisición de maquinaria muy especializada».

Ramón recuerda que uno de los mejores proyectos de empleo en la primera fase de Asodebi fue el de Europlastic, y hoy, con la compra de maquinaria de última generación de inyección de plástico, está compitiendo no solo en los mercados nacionales, sino también en los internacionales.