Asodebi reparte 870.000  entre 7 nuevos proyectos rurales valorados en 3,2 millones

Los emprendedores que quieren invertir en proyectos ubicados en los pueblos del Bierzo tienen en Asodebi (Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Bierzo) un aliado que predica y da trigo. Este colectivo acaba de celebrar junta directiva en la que aprobaron una nueva partida de proyectos. Según explica el presidente de Asodebi, José Luis Ramón, se valoraron todas las iniciativas emprendedoras pendientes (esta vez unas 30), se clasificaron en función de su puntuación y reservaron la partida económica para cada proyecto. A partir de ahora elevarán la documentación a la Junta y e+ésta dará el visto bueno definitivo.

Pasada la asignación de la primera parte de la media docena de proyectos, que ya están terminados y pagados, a día de hoy Asodebi mueve expedientes de desarrollo rural por importe de 8,2 millones de euros de inversión. A estos proyectos les corresponden unas ayudas, más o menos aproximadas, de 2,5 millones de euros, que es lo que repartirá Asodebi. «Con esto, tenemos garantizada la creación de 50 nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de 150 empleos de estos mismos proyectos», destaca Ramón, dado que no sólo valoran la creación de empleo directo, sino también el mantenimiento de los existentes. «Es decir, no por ayudar a una empresa, a un promotor que modernice sus instalaciones con una máquina super avanzada y destruye dos puestos de trabajo, es eficiente para él, pero poco para nosotros, para Asodebi, porque no crea empleo. Por eso es tan importante en esas políticas de mejora ser más eficiente y competitivo, mantener los puestos de trabajo», abunda.

Partiendo de estas cifras globales, lo que aprobó en esta última asamblea Asodebi fue que, con la asignación que tienen de la Junta, en este segunda aportación disponen de 870.000 euros para pagar ayudas. De esta forma, en la última clasificación de los 30 proyectos presentados, con la baremación a la que se tienen que ceñir, hay ya fondos para los 7 primeros proyectos mejor puntuados.

Estos siete proyectos aproximadamente suman una inversión global de 3,2 millones de euros y que percibirán o se repartirán los citados 870.000 euros que en este último reparto mueve Asodebi. Son fondos ya comprometidos con los promotores, que crearán 28 puestos de trabajo y se mantienen 50 existentes.

Los siete proyectos diseminados por poblaciones del Bierzo son los siguientes: El que más puntuación obtuvo fue un supermercado en el Puente de Domingo Flórez, dado que cumple todos los mejores requisitos por contratación de empleo, inversión, uso de energías renovables y similares. Este proyecto invierte 406.000 euros y tendrá una subvención de 122.000 euros aprobada por Asodebi.

Luego le siguen tres proyectos relacionados con la industria de la fruta; desde líneas de embasado a implantación de sistemas de atmósferas controladas, almacenamiento y conservación de fruta. Los tres proyectos, por sí solos, mueven una inversión de 1,4 millones de euros y recibirán una subvención de 450.000 euros.

Un quinto proyecto es un hotel rural en el pueblo de San Miguel de las Dueñas, en el municipio de Congosto. Se trata de una inversión de 700.000 euros y la ayuda concedida ronda los 200.000 euros.

El sexto es un proyecto de bodega para enoturismo en Molinaseca. Se trata de una inversión de 400.000 euros, con una ayuda de 120.000 euros. Finalmente, el séptimo proyecto es una ampliación y mejora de unas instalaciones para actividades y eventos. La inversión privada asciende a 280.000 euros y la ayuda pública aprobada es de 84.000 euros.