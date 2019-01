Los auxiliares acamparán en Compostilla

Cansados de no recibir respuestas de nadie y de seguir fuera de cualquier plan social de transición justa, los 173 trabajadores de las empresas auxiliares que operan en la central térmica de Compostilla decidieron, ayer en asamblea, que a partir del lunes van a acampar de manera permanente frente a las térmica de Cubillos del Sil. Una acampada de protesta a la que están convocados todos los trabajadores y cualquier persona que quiera apoyar la causa y que se mantendrá mientras no se les den soluciones. No descartan otras acciones. | m. c.