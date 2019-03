Aventura altruista y reto de superación

d. álvarez | ponferrada

Siete días entre las dunas del desierto de Marruecos, con la única ayuda de una brújula, un mapa y un libro de ruta. Ese es el reto que propone como punto de partida la Oasis Raid, una prueba de motor que celebrará su séptima edición en abril y en la que la competición no es lo importante, sino la solidaridad con los habitantes más desfavorecidos de los territorios por donde se desarrolla la carrera, a los que se repartirá material escolar, ortopédico y ropa de abrigo. Pedro González e Iván Rodríguez, dos amigos apasionados del motor residentes en Toral de los Vados, serán dos de los participantes en este raid solidario, que competirán con un coche adaptado a la discapacidad física que padece Pedro.

No Limits Bierzo Raid Team es el elocuente nombre con el que estos bercianos han bautizado a su equipo, que se marca el doble objetivo de llevar a cabo un proyecto solidario de ayuda humanitaria y ensalzar las aptitudes de los colectivos con discapacidad, como demuestra Pedro con su presencia, siguiendo el ejemplo de pilotos como Albert Llovera o Isidre Esteve.

Hace casi 30 años, el 15 de febrero de 1990, Pedro González sufrió un accidente mientras cumplía el servicio militar que lo abocó a continuar su vida a bordo de una silla de ruedas. No obstante, su condición no le ha impedido continuar involucrado en acciones que mezclan deporte y solidaridad, a través de la Asociación de Discapacitados Físicos del Bierzo (Ambi), de la que fue socio fundador y primer presidente. Ha continuado practicando deportes adaptados como el esquí, paracaidismo, tenis, tiro con arco y su gran pasión, los deportes de motor. Éstos de la mano de un equipo de karting formado completamente por personas con discapacidad. Fue ahí donde conoció a Andrés Herrera, un antiguo integrante del equipo de la piloto fallecida María de Villota que fue el primero en sugerirle la participación en una prueba de este tipo.

Así, tras unos años en los que las lesiones han frustrado sus intentos de participar en la Oasis Raid, Pedro ultima los preparativos para embarcarse en «una aventura diferente». Para ello, ha tenido que adaptar el coche a sus necesidades, con un sistema «totalmente mecánico y muy básico, para poder solucionar cualquier problema que se presente». Su compañero de aventura, copiloto y mecánico, tiene experiencia en rutas con todoterrenos y será el encargado de las reparaciones. «Si hay que bajar a la arena, le va a tocar a él», explica Pedro con una sonrisa.

La carrera en sí en su reto que se multiplica por la discapacidad de este berciano. «Puede ser un hándicap, porque en algunas aldeas casi no hay luz ni agua corriente y los ‘riad’ y ‘haimas’ en los que nos alojaremos seguramente no dispondrán de baño adaptado o rampas», explica. Por ello, Pedro se ha equipado con sillas plegables de playa para solucionar los posibles inconvenientes que se encuentre a la hora de ducharse. «Nos buscaremos la vida y lo que no pueda hacer yo, seguro que me echa una mano Iván o alguien de la organización», afirma con confianza.