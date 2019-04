El bajón térmico no afectó al frutal pero se aconseja actuar

Los fruticultores del Bierzo están cruzando los dedos para que no hiele. Los cerezos y los perales, fundamentalmente, están en floración. Los cerezos aún más, mucho más avanzados en la polinización por las altas temperaturas. Sin embargo, el bajón térmico de estos días no les ha incidido de momento. Eso es lo que decía ayer el director técnico de la Asociación Berciana de Agricultores, Pablo Linares, quien confirmaba el miedo que tiene el sector ante una helada. Por lo pronto, aunque ha llegado a nevar en cotas altas, no se ha detectado problema por la inclemencia térmica.

Con todo, sí se han recomendado prevenciones, más allá incluso de la utilización de los sistemas de torres de ventilación o el uso del agua. La Estación de Avisos Agrícolas del Bierzo advertía ayer que las condiciones climáticas previstas para los próximos días, marcadas por las bajas temperaturas y la elevada humedad ambiental, favorecen las infecciones de los árboles frutales del Bierzo. En concreto, los responsables recomendaron aplicar tratamientos contra las bacterias pseudomonas en los cultivos de perales, así como contra los hongos del género Venturia que causan el moteado de hojas y frutos en manzanos y perales.

Respecto a la infección bacteriana, los responsables de la estación recomendaron aplicar tratamientos de formulaciones de cobre o de Fosetil-al que estén autorizados y recordaron que no todas se pueden aplicar durante la fase de floración. En la misma línea, recalcaron que las plantaciones más jóvenes son las más sensibles y que las lesiones causadas por las pseudomonas pueden apreciarse tanto en las flores, como en las hojas, los brotes y los frutos de los árboles. La infección por el hongo que causa el moteado se produce en primavera, cuando las ascosporas ya se encuentran maduras, tal y como señalan los análisis llevados a cabo por la estación de avisos en colaboración con el laboratorio de diagnóstico de plagas y enfermedades vegetales de la Universidad. Las plantaciones de perales en la comarca se encuentran en la caída de pétalos en los perales y de plena floración en manzanos.