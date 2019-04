Los Barrios reivindica su administración

Los Barrios —el conjunto histórico, arquitectónico y paisajístico del municipio de Ponferrada, que conforman los pueblos de Salas, Lombillo y Villar— fue todo y lo perdió todo como Administración. Hoy, por increíble que parezca, no tiene ni junta vecinal ni una de sus tres localidades.

Pero, las cosas están cambiando. Ahora, sus vecinos se han unido, y confirmada el viernes la unanimidad política plasmada en el último Pleno municipal, mañana lunes emprenden el que será el tercer intento (éste el primero, ya con respaldo del Ayuntamiento) para que Salas de los Barrios, Lombillo de los Barrios y Villar de los Barrios puedan contar como pedanía —con junta vecinal propia— con la que poder acceder a las ayudas públicas para intentar mejorar la vida de los vecinos de este imponente rincón del Bierzo, situado a tiro de piedra de Ponferrada. Precisamente, la piedra de la autorización para contar con una junta vecinal está en el tejado de la Junta de Castilla y León.

La belleza y el potencial dormido de Los Barrios abunda. Tiene doce casonas blasonadas, cinco iglesias en pie (llegó a contar con nueve joyas de la arquitectura sacra). El conjunto de Los Barrios fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2014.

Vino de reyes

Junto con Villafranca, llegó a ser en el siglo XVI uno de los ayuntamientos más ricos del Bierzo. Sí, Ayuntamiento. Y eso, debido a que sus fértiles tierras fueron la cuna de la producción del vino que tanto apreciaba Felipe II. Este rey ilustrado —que llegó por derechos de su esposa a ser también rey de Inglaterra e Irlanda— enviaba a Los Barrios a sus mediadores para comprar el vino que luego bebían él, los nobles de la corte y su soldadesca. De ahí la riqueza, las bodegas y lagares con casas solariegas de Los Barrios. De ahí su poder administrativo como ayuntamiento hasta bien entrada la década de los setenta del pasado siglo, cuando perdió su condición administrativa municipal.

Ayer sábado, haciendo un recorrido por los tres pueblos de Salas, Lombillo y Villar, sus vecinos se mostraban esperanzados, motivados y unidos con un mismo objetivo ante la posibilidad cierta de que vuelvan a tener junta vecinal.

Sigifredo Verdial es «alcalde de barrio» en Villar, y decía que con una junta vecinal podrán hacer más próspera la zona y se lograría asentar población, evitando que se hunda o se pierda el gran legado de Los Barrios.

José Antonio Pérez Verdial, como vecino y cazador de la zona, significaba que, por ejemplo, el coto paga por el aprovechamiento del monte al Ayuntamiento y repercutiría más en el pueblo si hubiera junta vecinal.

Nicolás de la Carrera, como vecino e impulsor de numerosas actividades culturales y de promoción de Los Barrios, citaba junto a otros habitantes las necesidades de estos tres pueblos. Comentan que no hay mucha cobertura de telefonía móvil, no tienen fibra óptica, la televisión de Ponferrada no pueden verla, consideran que sería necesario contar con autobús diario, ya que llega a una parada no muy lejana, y mejorar el escolar. La carretera de acceso no es la mejor y creen que sería necesario en Villar darle salida vial por el Escaril, a lo largo de 4 kilómetros.

El Palacio de las Carralas estuvo a punto de venirse abajo, y gracias a la visita y gestión que hizo en su día el Procurador del Común, Javier Amoedo, se acometió una intervención de urgencia que lo ha mantenido en pie. Y así un saco de ejemplos de lo mucho que se puede hacer por esta zona, con gran potencial para el municipio de Ponferrada.

No se trata de una reivindicación nacionalista, segregacionistas o anexionista. Sólo quieren una simple Junta Vecinal.