El berciano Juan Dos Santos desembarca en Puente Viejo

Con poco más de 20 años, Juan Dos Santos trabajaba en la factoría de LM Wind Power en Ponferrada, pero la crisis motivó su despido y decidió cambiar el rumbo de su vida. Hizo las maletas y se fue a Madrid persiguiendo un sueño que a pocos les sale bien. Ahora, tiene 33 y puede decir que lo ha conseguido. Roberto Sánchez es el nombre del personaje al que Dos Santos da vida en la telenovela El secreto de Puente Viejo que emite Antena3. Acaba de llegar a una serie con ocho años de emisión pero su personaje lo ha cambiado todo. 2001 es uno de sus números de la suerte, el del primer capítulo de los cincuenta que ha grabado hasta el momento. Pero hasta alcanzar este punto, ha tenido que caminar mucho.

Hace siete años que Juan Dos Santos llegó a la capital. Empezó haciendo publicidad y trabajos de poca envergadura a la vez que se formaba para hacer bien un trabajo al que estaba predestinado. Al menos, él lo tiene claro. «Siempre supe que quería trabajar sobre un escenario. Desde pequeño sabía que lo mío era entretener al público», asegura. La semilla empezó a germinar en el instituto Álvaro de Mendaña de Ponferrada. Eligió Teatro como optativa y ahí fue cuando se dio cuenta de que eso era lo suyo. Después, empezó a formarse con Pachi Pérez, el alma del Centro de Artes Escénicas y Musicales Vida. Ahí confirmó lo que ya sabía, pero seguía siendo un sueño supuestamente inalcanzable. Hasta que hizo las maletas y lo primero que metió fue ilusión y mucho esfuerzo.

El Estudio de Teatro y Dramaturgia de Eduardo Recabarren (Madrid) fue su escuela durante tres años y la base de formación de su vida profesional, que dio un giro cuando la que hoy es su representante, María José Ferrer, se cruzó en su camino. Descubrió a Dos Santos en una obra de teatro y apostó por él. Un acierto. «Desde esa, los dos vamos de la mano», celebra el actor berciano, agradecido —dice— «por la suerte que estoy teniendo». Pero detrás de la suerte siempre tiene que haber trabajo y en su caso no falta.

Hasta doce horas diarias dedica a la grabación de la serie de la que actualmente forma parte. «Me recogen a las siete de la mañana y no vuelvo hasta las ocho de la tarde, porque los platós están en Leganés», explica. Eso sólo lo que es acción, después está el estudio del guión. «Hay que estudiar un montón, se puede decir que casi no tienes vida. Estar es una serie diaria es de lo más difícil y complicado en el mundo de la interpretación», asegura sin quejarse. Es lo que siempre ha deseado y, aunque reconoce ser «muy fantasioso» y soñar lejos, de momento mantenerse como está es su máxima pretensión. «Hoy estás arriba y mañana estás abajo. Esto es así. Poder seguir trabajando es a lo que aspiro, porque aunque siempre pienso a lo grande, nunca me imaginé conseguir lo que he conseguido», afirma.

Roberto Sánchez es el nombre con el que ha dado el salto a la pequeña pantalla como parte del elenco fijo de El secreto de Puente Viejo. Es un cubano que viene a España buscando a María, a la que conoció en Cuba cuando está huyó allí con Gonzalo. Tras una salida dramática del país caribeño, la pareja regresa a España y Roberto los cree muertos, pero no ceja en su empeño de descubrir la verdad, movido por el amor que siente por María, y se presenta en Puente Viejo. Lo que viene después, habrá que ir descubriéndolo capítulo a capítulo.

Juan Dos Santos ha llegado para quedarse y prueba de ello son sus proyectos presentes y futuros. Aparecerá también en la serie de Televisión Española (TVE) Hospital Valle Norte y lo más gordo vendrá en febrero. El último día de este mes se estrena la película 4 latas. de Gerardo Olivares. Un film en el que Dos Santos encarna a Mamadou, uno de los personajes protagonistas, en un reparto encabezado por Jean Reno y del que también forman parte Hovik Keuchkerian, Enrique San Francisco, Arturo Valls, Susana Abaitua y Francesc Garrido.

Mamadou es un veinteañero de una aldea africana. Todos los habitantes de esta aldea reúne dinero para enviarle a España en busca de la salvación de su pueblo. Él lo intenta repetidamente pero nunca lo consigue hasta que, en uno de esos intentos, se queda enganchado en la valla de Melilla y decide tirar la toalla. Emprende el camino de regreso a casa y en medio del desierto, es víctima de un secuestro y lo convierten en esclavo hasta que un ‘4 latas’ con varios ocupantes se cruza en su camino y decide aprovechar la ocasión para escapar. Se esconde en el maletero del coche y ahí comienza la aventura de una película enmarcada en el género dramático.

El secreto de Puente Viejo y 4 latas son los proyectos recientes de un joven vinculado al Bierzo por la minería, de esa generación de ‘cavobercianos’ que se forjó cuando el carbón era un presente fulgente. Dos Santos vivió en Villablino hasta los 11 años. Su padre, minero, trabajaba en Laciana y fue tras su jubilación cuando su madre decidió que era momento de mudarse a Ponferrada. De aquí a Madrid y de Madrid al cielo, dice el dicho.