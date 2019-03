El Bergidum, icono cultural e imagen del cupón de la Once

El patio de butacas del Teatro Bergidum de Ponferrada es la imagen del cupón de la Once del próximo domingo, dentro de la serie ‘Ciudades a escena’ que la Organización inicio la pasada primera y que está dedicada a los teatros y salas emblemáticas de toda España. Así, el teatro ponferradino recorrerá la geografía nacional en los cinco millones y medio de cupones que la Once difundirá no sólo para poner en valor espacios de gran valía dedicados a la difusión cultural, sino también para reivindicar su accesibilidad y la integración plena.

«La cultura tiene que ser también un medio accesible que llegue a todas las personas. Si la cultura no es capaz de llegar a todos, seguramente nos está faltando algo por hacer», aseguró el delegado territorial de la Once en Castilla y León, Ismael Pérez. «No se trata sólo de sacar edificios en los cupones o contar una historia artístico, sino de contar una historia de personas que quieren venir al teatro, personas que quieren poder ver una obra autodescrita para enterarse de lo que ocurre en el escenario, que quieren poder acceder libremente, sin ningún impedimento, a un patio de butacas o a un escenario o, incluso, que quieren subirse a un escenario para ser actores», explicó el responsable autonómico de la Once.

Por lo tanto, el cupón no es sólo un medio de financiación para ellos y un vehículo hacia la ilusión y, quizás, los sueños para quienes lo compran. El cupón es también una ventana al mundo. «Lo importante es que aprovechemos para que ese pequeño espacio nos diga algo, que intentemos transmitir un mensaje que llegue a la ciudadanía y nos haga reflexionar», añadió Ismael Pérez.

También la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, incidió en la necesidad de un integración plena. «Hay que ponerse en la piel de las personas con discapacidad. Nuestra sociedad tiene que aspirar a la plena integración que la Once hace tan fácil pero que no lo es», aseguró la regidora, que en su turno de intervención subrayó los atributos del Teatro Bergidum como un «monumento vivo», un «dinamizador cultural de primer orden» que, tal y como recordó el responsable de la Once, «no todo el mundo tiene».

