El Bierzo y Laciana perderán 24 profesores por falta de alumnos

La Federación de Servicios Públicos de UGT Bierzo advirtió ayer de que el Bierzo y Laciana perderán 24 plazas docentes el próximo curso. Eso como mínimo, según explicó el responsable comarcal de Educación del sindicato, Manuel Rey, asegurando que detrás de esta baja no está un recorte de recusos por parte de la Junta de Castilla y León, sino la temida despoblación que afecta, sobre todo, al medio rural de ambas comarcas.

De los 24 profesores que perderán los centros educativos del Bierzo y Laciana, trece son por jubilación y los once restantes son supresiones netas. ¿Qué quiere decir esto? El propio Rey lo explica: «En algunos centros se han creado plazas y en otros se han suprimido. Con eso, el balance final es negativo». Es decir, la suma no compensa la resta y las comarcas pierden a esos 13 profesores porque no hay niños suficientes.

«El problema es que hay una sangría demográfica alarmante que se traduce en pérdida de puestos de trabajo en la educación y en otros muchos sectores», se lamentó el sindicalista, considerando que la solución pasa por articular medidas que favorezcan el asentamiento de población en los pueblos, ya que el medio rural es el más perjudicado. Sobre qué municipios o zonas serán las más afectadas, de momento es pronto para saberlo. Será en septiembre cuando se sepa «a ciencia cierta» que aulas y centros echan el cierre por falta de estudiantes. El dato de 24 bajas al que alude UGT se sabe por los concursos de traslado, donde figuran las plazas que se ofertan y las que no.

En todo caso, el responsable de Educación de UGT Bierzo aseguró que la tendencia a la baja se viene dando de hace años. Sin ir más lejos, el curso actual se inició con 25 plazas docentes menos, una proporción prácticamente idéntica a la que se ha confirmado ya para el curso 2019/2020. Eso en una plantilla global que sobrepasa los 2.000 profesionales docentes en el Bierzo y Laciana, tal y como apuntó Rey.

«El panorama es poco optimista y sólo queda confiar en que la Administración tome medidas para reactivar la economía, porque la base de la demografía es la economía», añadió Manuel Rey.