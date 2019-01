Bierzopyme suma a su plataforma de captación de empresas a 11 polígonos

manuel félix | Ponferrada

La patronal eminentemente berciana, Bierzopyme, presidida por Ángel Rodríguez, sigue adelante con su proyecto de promoción y captación de empresas, y ha logrado integrar en el ella a los ayuntamientos de los once de los doce polígonos industriales que hay en la comarca del Bierzo. El único que no ha querido es el Ayuntamiento de Ponferrada que dirige la alcaldesa Gloria Fernández Merayo.

La iniciativa empresarial consiste en agrupar en una misma plataforma todo el inventariado de oferta de suelo y de oportunidades de desarrollo industrial, y promocionarlo en contactos fuera de la propia comarca y en foros como cámaras de comercio y otras organizaciones empresariales.

Cuenta Ángel Rodríguez que llevan ya tiempo recabando datos y que, tras numerosos contactos con alcaldes de los municipios bercianos con polígonos industriales han logrado también que se sume al proyecto la principal Administración pública que aglutina y representa a los municipios bercianos, el Consejo Comarcal del Bierzo.

En este sentido, desde Bierzopyme aseguran contar ya con el compromiso del presidente del Consejo, Gerardo Álvarez Courel, para que en los presupuestos de la entidad figure una partida de unos 10.000 euros con los que dar forma a una plataforma virtual, desde la que cualquier interesado pueda tener información de primera mano de las ofertas de suelo industrial, de un censo de naves vacías y de posibilidades de negocio que, por desconocimiento, puedan estar sin usar. Desde hace meses llevan intentando acabar con el censo de oferta industrial y el asunto está ya avanzado para que pueda echar a andar, una vez que se cuente también con la página web que se quiere crear, y que deberá salir a contratación pública.

Desde Bierzopyme dicen que Ponferrada no está en esta plataforma porque no ha querido, y aseguran que aún están a tiempo. Para despejar posibles recelos, su presidente Ángel Rodríguez asegura que desde Bierzopyme no se encargarán de gestionar ventas ni nada. Simplemente de poner en contacto y promocionar la superficie y la infraestructura industrial que ahora mismo no se está usando. Por eso no entiende la negativa.