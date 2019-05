Bodas de plata para la Feria de Carracedelo

El Ayuntamiento de Carracedelo presentó ayer la Feria Agroalimentaria y Multisectorial, que llega a sus bodas de plata. Nada menos que 25 años en los que ha sido testigo de la evolución de los productos del Bierzo y de la economía berciana. «Cuando empezamos en la nave de Cefruca no sabíamos hasta donde podíamos llegar», comentó Manuel Reguera, responsable de la empresa organizadora. En esta cita, que tendrá lugar el próximo fin de semana, del 31 de mayo al 2 de junio, habrá novedades, como que uno de los pabellones será exclusivamente agroalimentario. En total, más de 150 empresas estarán presentes en las instalaciones de El Oro de Roma. El alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, destacó el trabajo desde la corporación que inició con la feria e insistió en que no es un acto de Carracedelo, sino «un escaparate para todo el Bierzo». También se celebra la 14ª edición de la feria de artesanos y la romana. | m. c. c.