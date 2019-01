Calamocos exige un concejo urgente para tratar los planes para recuperar hierro

dl | Ponferrada

El vocal del Partido Popular de la Junta Vecinal de Calamocos, Miguel García LLera, ha exigido la convocatoria urgente de un concejo en el que se informe de manera detallada y concreta sobre las actuaciones previstas en las parcelas de esta localidad tras conocer por los periódicos que el Ayuntamiento de Castropodame ha otorgado licencia urbanística al proyecto de Intauxma para recuperar hierro en las escombreras del viejo Coto Wagner.

En una nota de prensa emitida ayer, el PP de Calamocos se ha mostrado favorable a esta iniciativa, «pues indudablemente, y de salir adelante, puede suponer un revulsivo económico y para el empleo no sólo en la localidad, sino en el municipio y en la comarca, pero lamenta que en un asunto de tan importante trascendencia para este pequeño núcleo de población, los vecinos no hayan sido informados de nada entorno a los acuerdos con las pedanías de los que habla el alcalde del municipio, Román Díaz».

Según el vocal popular, «conocíamos que existía la posibilidad del proyecto pero no ha habido ninguna reunión de la Junta Vecinal para tratar este tema; De hecho, a mediados de diciembre se le preguntó sobre ello a la presidenta que afirmó que estaba todo paralizado. Tan solo unos días después el ayuntamiento sacó el edicto pero, a día de hoy, no se sabe si hay un contrato o no, y si lo hubiera, qué condiciones recogería».

Aseguran desconocer qué caminos o vías serían utilizados y en qué condiciones, y si los trabajos afectarían a fincas particulares. «En definitiva, los populares de Calamocos consideramos que los vecinos tienen derecho a conocer cómo les va a afectar este proyecto y qué beneficios obtendría la localidad del desarrollo de esta actividad», afirma García Llera.