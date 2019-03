Camponaraya aprueba el inicio de su concentración parcelaria

El Pleno del Ayuntamiento de Camponaraya aprobó, ayer, solicitar a la Junta de Castilla y León que inicie el procedimiento de concentración parcelaria en las localidades de Camponaraya y Narayola, necesario para acometer la modernización del Canal Bajo del Bierzo. De esta forma, el Ayuntamiento cumple con el compromiso adquirido con la Consejería de Agricultura como paso previo necesario para poder acometer el proyecto de regadío y lo hace ahora porque «estábamos esperando que técnicos del Itacyl viniesen a los dos pueblos a informar a los afectados», explicó el alcalde, Eduardo Morán. Algo que no se ha hecho y que ha motivado el retraso de la aprobación en sesión plenaria.

En todo caso, Morán recordó que Ponferrada todavía no ha llevado a pleno solicitar su concentración parcelaria y con ello quiso desmentir la afirmación realizada por propia consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en su visita a Bembibre. Allí cargó sobre Camponaraya la responsabilidad en el retraso de la modernización del Canal Bajo por no haber solicitado el inicio del expediente de la concentración parcelaria. «Nos acusó de ser los únicos que estamos retrasado el proceso y es mentira porque de los tres ayuntamientos sólo lo ha hecho Carracedelo. Es un error que no viene a cuento, motivado quizás porque estamos en campaña electoral», consideró el alcalde de Camponaraya.

En todo caso, la solicitud recibió ayer el respaldo unánime del Pleno y el Ayuntamiento remitirá el acuerdo a la Junta de Castilla y León hoy mismo, aunque «eso no resuelve el problema, porque sigue faltando Ponferrada», insistió el regidor.

Lo que sí quiere asegurarse el alcalde de Camponaraya es que la Administración autonómica respeta las condiciones especiales de los terrenos afectados. «Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la concentración parcelaria por la cantidad de edificaciones y plantaciones de frutales muy nuevas que hay y que hay que respetar. Se me ha prometido que se va a hacer mucho mimo y prácticamente a la carta. Ahora está en sus manos», dijo Morán.

30 EMPLEOS

El Pleno del Ayuntamiento de Camponaraya también dio luz verde a la adjudicación de una decena de parcelas del polígono industrial a cuatro empresas: ACS Bierzo, Agustín López e Hijos, Jaluman Bierzo y Barreal. Esta última ya presente en dicho área industrial pero con proyecto de ampliación previsto. Este paso supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo en Camponaraya, alrededor de una treintena, según explicó el alcalde, y no será el único, ya que próximamente saldrán a la venta otra docena de parcelas del polígono industrial.