Un castro prehistórico bajo el Castillo

m. carro | ponferrada

«Ahora va a salir a la luz la verdadera historia de un edificio fascinante». El director de los Museo de Ponferrada, Javier García Bueso, asegura que el Castillo de los Templarios sigue siendo un gran desconocido por varios motivos y que pocos alcanzan a comprender la importancia del conjunto y, sobre todo, de la vieja fortaleza, la que va a ser sometida a un ambicioso proyecto de rehabilitación que se iniciará en cuestión de días y que no sólo será documentado minuto a minuto, sino que estará tutelado por un arqueólogo encargado de la supervisión de los trabajos, de los sondeos y de las excavaciones que se van a llevar a cabo. Ese arqueólogo es Rodrigo Garnelo que —tal como subrayó García Bueso— «conoce bien arqueológicamente el Bierzo porque es de aquí.

Es más que precipitado, imprudente se podría decir, asegurar qué es lo que se va a encontrar en las excavaciones en el Castillo Viejo de Ponferrada. «Todavía no se ha realizado ninguna prospección arqueológica y, por prudencia y por sentido profesional, hay que ser cautos a la hora de aventurar qué vestigios se van a encontrar hasta que la arqueología no nos vaya ofreciendo una información clara de lo que puede haber», apuntó el director de los Museos. No obstante, hay cosas que sí se saben ya. Como que probablemente se encuentren los restos de un castro 800 años anterior a Cristo que ya se hizo visible en la primera gran rehabilitación del Castillo. También, un posible sótano ubicado justo en frente de la puerta de la vieja fortaleza que se cegó en el siglo XIX.

«El Castillo tiene un plan director propio desde la década de los 90 y, dentro de las actuaciones de ese plan director, se hicieron algunos pequeños sondeos y por las partes que sí se excavaron, fuera del Castillo Viejo, sabemos que la base fundamental es la de un castro de la Edad de Hierro. Un poblamiento sobre el que se fue construyendo el Castillo de Ponferrada en trece fases constructivas diferentes», explicó Javier García Bueso ayer, pocas horas antes del acto simbólico, de entierro de una cápsula del tiempo, con el que el Ayuntamiento de Ponferrada quiere dar más notoriedad al inicio de la rehabilitación. Será a mediodía de hoy.

«A cuarenta centímetros del terreno de la explanada central del Castillo hay vestigios de las pallozas que había, unas del 800 antes de Cristo y otras medievales, pero que seguían el mismo patrón: pallozas circulares u ovaladas de piedra. Esos vestigios están bajo todo el Castillo y es muy probable que aparezcan también ahora. Hablamos de restos de hace 3.000 años», subrayó el responsable de la gestión de los museos municipales y de la propia fortaleza.

Con las obras que están a punto de comenzar, «vamos a descubrir realmente la relevancia que tiene un edificio de la entidad de este. El Castillo es más que un castillo, es una verdadera fortaleza con varios castillos distintos dentro. La portada, que es lo que más se conoce, da entrada a un mundo histórico de gran riqueza. Solo el Castillo Viejo es el castillo en extensión más grande de la provincia de León y, con todo lo demás, es uno de los más grandes del norte de España. Estamos ante un edificio rico en matices que ahora vamos a poder conocer y a ver qué nos descubre», apuntó García Bueso.

La parte más antigua del actual Castillo, en la que ahora se va a intervenir con una inversión que supera los 1,6 millones de euros, es el primer castillo que se construye en altura en Ponferrada. Concretamente, una parte de este Castillo Viejo. «Hay una torre del siglo XIV que es el primer castillo que se levanta. El resto de elementos que tiene son de los siglos XIV, XV y XVI. Es decir, tenemos un edificio que responde a tres siglos distintos y que fue levantado en tres fases completamente diferentes», explicó el director de los museos.

Para descubrir lo que esconde sólo hay que esperar unos meses a que avancen las excavaciones y obras previstas. Durarán un año y medio.