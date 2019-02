Cataluña se aprovisiona de tela rojigualda en Ponferrada

Tres euros y quince céntimos cuesta el metro de tela con la bandera de España que vende, también a través de su página web, el comercio Telas y Decoración Conchi Berguño de Ponferrada. Hasta aquí todo normal, de no ser porque la venta de este producto se ha disparado desde que en Cataluña despertó, con más fuerza que nunca, el sentimiento independentista y, con él, el amor por la patria de aquellos que miran desde la acera de enfrente. Tanto que el número de pedidos que recibe esta tienda de telas se ha disparado entre un 30% y un 40%. Pero no compran los de aquí, sino los de Cataluña. Sí, es desde esta comunidad y también de Madrid de donde parten la mayoría de los pedidos de tela rojigualda.

La regente de este negocio ponferradino reconoce haberse visto sorprendida por la alta demanda, sobre todo porque hasta el momento en el que el proceso independentista se convirtió en la base de la política española únicamente vendía tela con la bandera de España para acontecimientos deportivos, fútbol básicamente. Y, desde luego, no es la misma medida. También tiene tejido con los colores de la Unión Europea, pero esa no triunfa, no tiene el mismo tirón.

Quizás en Cataluña se han acabado las banderas. Quizás. Pero no deja de resultar curioso que un comercio local ubicado a cientos de kilómetros haya notado el impacto del enfrentamiento entre quienes levantan la bandera de Cataluña y quienes se envuelven en las de España.

En la página web de Telas y Decoración Conchi Berguño, la tela con la bandera de España comparte protagonismo, entre las más demandadas con una con figuras de niños, otra de estrellas blancas y una de saco. Todas para un fin totalmente diferente: mantelería y confección.