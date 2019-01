CB acusa a la oposición de ser «el perro del hortelano que ni come ni deja comer»

Coalición por el Bierzo hizo ayer balance de su gestión al frente de las concejalías de Medio Rural y Bienestar Social de Ponferrada acusando a la oposición de ser «como ese perro del hortelano, que ni come ni deja comer» por criticar la gestión del cogobierno en minoría sin haber aportado una alternativa, a pesar de sumar en conjunto 16 concejales. «Salen a criticar que no se ha hecho nada o que no se ha hecho lo suficiente o que no se ha hecho bien, o que no se ha hecho lo que ellos creen que se debiera haber hecho, Pero no dicen que en muchos casos no se ha hecho nada porque ellos no han dejado que se hiciera, porque lo han bloqueado con su imponente mayoría de 16 contra nueve», se quejó el portavoz de CB, Pedro Muñoz y edil de Bienestar Social, en una comparecencia junto con el también concejal de Medio Rural, Iván Alonso, y el secretario de Organización de la formación bercianista, Pedro Quintana. Y se preguntó «¿por qué no han configurado una mayoría de gobierno que les permitiera hacer aquello que critican que no se ha hecho?».

Muñoz puso en valor los kilómetros de caminos acondicionados por el área de Medio Rural, el nuevo clima de diálogo con las pedanías para definir las obras, la reactivación del proceso para ampliar el Bien de Interés Cultural de La Tebaida, las excavaciones de Compludo, el impulso al Plan Especial de Los Barrios de Salas o las obras hidráulicas en Espinoso, San Cristóbal y Valdecañada.

Muñoz destacó la libertad para trabajar que se les ha dado a los funcionarios de Bienestar Social, los programas contra la violencia de género, el aumento de las ayudas y sobre todo el plan en marcha para paliar la soledad de las personas mayores. «Esto no es una pérdida de tiempo, es un trabajo necesario que cuanto antes hagamos mejor, y nunca se había hecho antes en este país.

El también diputado provincial insistió en que CB ha «tendido puentes» que han servido para abandonar el discurso victimista de otras formaciones y traer inversiones al Bierzo. «Con trabajo y con diálogo se consigue mucho más que con el enfrentamiento y el insulto perpetuos», porque «los bercianos no nos podemos permitir ser los vecinos malencarados e insufribles del resto». Y lo mismo se puede aplicar al Consejo del Bierzo, con el pacto con el PSOE.