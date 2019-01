CB apoya a la Junta para que Peñalba de Santiago sea Patrimonio Mundial

Para el Bierzo, sería «extremadamente interesante» contar con dos monumentos declarados Patrimonio Mundial (las iglesias de Peñalba y Santo Tomás de las Ollas) a muy pocos kilómetros de distancia, «pero creemos que el reconocimiento de un estilo constructivo y sus motivaciones, el mozárabe, no entra en competencia con una manifestación social y religiosa única en el mundo, como es el origen del monacato y las fundaciones fructuosianas».

Con esta reflexión en voz alta, Coalición por el Bierzo explicó ayer en un comunicado que considera compatible la intención de la Junta de apoyar una candidatura conjunta pluriautonómica para lograr la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco de las construcciones mozárabes de la Península, entre las que figura la iglesia de Santiago de Peñalba, con el proceso de catalogación, actualización y consolidación del Bien de Interés Cultural de la Tebaida Berciana —donde este templo es una pieza fundamental—, para a largo plazo articular una candidatura en torno a los orígenes del monacato occidental que inició San Fructuoso en el siglo VII en la localidad de Compludo.

La formación alaba en un comunicado «que la Junta quiera liderar y tomar protagonismo en materia de arte y patrimonio, donde tiene competencias exclusivas, y desde nuestra formación entendemos que la candidatura del mozárabe debe agilizarse lo más posible, pues así no se producirá ningún tipo de disfunción ni solapamiento con la futura canditarua de la Tebaida, para cuya tamitación ante la Unesco faltarían al menos diez años». Así, piden a la Junta que siga con ese esfuerzo y que paralelamente apoye también la candidatura de la Tebaida del único modo que ahora mismo puede hacerlo, agilizando toda la tramitación de ampliación y consolidación del BIC de la Tebaida como Espacio Cultural. Coalición por el Bierzo entiende, no obstante, que la candidatura del mozárabe puede llegar a tener serias dificultades debido a que aglutina construcciones de lo más heterogéneo y de los rinconces más alejados y desconectados entre sí como son Galicia, Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura, La Rioja y Cantabria. Tal vez eso, dicen, se deba a que la misma denominación de arte mozárabe está en completa y continua discusión y revisión y no responde a una única tipología constructiva ni a un criterio único, sino que engloba a edificios y elementos de diversa naturaleza, no fácilmente reconducibles a una unidad artística, como cabría esperar de una lista única del Patrimonio Mundial.

Por otro lado, destacan, la propia información difundida por la Junta habla de monumentos como el Monasterio de San Miguel de Escalada o la Iglesia de Santiago de Peñalba, ambos en León; la Ermita de San Baudelio, de Berlanga de Duero, en Soria, o la Iglesia de San Cebrián de Mazote, en Valladolid. Fuera de Castilla y León, destacan ejemplos como el Oratorio de San Miguel de Celanova, en Orense o el complejo monástico de Melque, en Toledo.

En esta relación, que cita monumentos de Galicia y Castilla-La Mancha, Coalición por el Bierzo echa de menos, y así se lo ha trasladado a la Junta, la iglesia de Santo Tomás de las Ollas, cuya adscripción a la época e influencia genadianas está hoy ampliamente admitida y que tiene de tanta relevancia dentro del llamado arte mozárabe (prerrománico) como cualquier otro de los templos enumerados.

Los bercianistas alientan a trabajar en dos frentes y a que se tenga siempre presente la importancia del fenómeno monacal que intenta rescatar el proyecto ‘Orígenes de la Tebaida’ y que tuvo su origen en Compludo y en Montes y posteriormente, tras las refundaciones de San Genadio en Montes y Peñalba.