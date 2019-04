Cierra Sopa de Letras, la única librería de Ponferrada dedicada en exclusiva a la literatura infantil

Ahí tenemos el resultado de años de depauperación sistemática de la educación, finalmente la clase política ha conseguido lo que quería, una sociedad que no valora la cultura porque no la tiene, sin espíritu crítico a la que manejar a su antojo. Un niño no lee si no lo ve hacer en casa, si nadie le lleva a amar a los libros, a esto hemos llegado. Felicidades, politicastros, la Historia os lo recriminará, en este asunto no os iréis de rositas. Esta época en la que paradójicamente el acceso a la información es mayor que nunca, será llamada "La edad de la ignorancia", y el mérito será todo vuestro. Qué pena dais, qué pena da todo.