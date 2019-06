«Comer un botillo al mes es saludable, nadie va a decir nada»

Alberto Chicote estuvo ayer en Ponferrada, en una iniciativa para combatir la diabetes, gracias a la alianza entre dos grandes farmacéuticas como Boehringer Ingelheim y Lilly. El Museo de la Energía fue el punto de encuentro.

—¿Por qué se ha metido en esta historia?

—Este es el tercer año que colaboro. Dos farmacéuticas, que son competidoras, se alían en este caso para buscar un modo de vida más saludable, y te llama la atención. No conocía mucho esta enfermedad y cuando se conoce no se le da la importancia que tiene. Bueno, tengo un poco el azúcar alta... Tiene riesgos cardiovasculares altísimos y la OMS ha dicho que va a ser una pandemia. Y es que, llevando unos hábitos de vida saludable, la puedes esquivar. Yo creo que se necesitaba visibilizarla. Es fundamental que la conozcamos para combatirla.

—¿La buena cocina está reñida con la buena alimentación?

—En absoluto. Todo lo contrario. Una buena comida es la que te garantiza, primero, que te alimentas bien y, en segundo lugar, que las cosas estén muy ricas.

—¿Y un botillo?

—No todos los días se come botillo. Nadie va a decir que no es saludable comer un botillo al mes. Si llevas unos hábitos saludables y comes un día botillo, como Dios bendito. No te va a pasar nada, aunque no soy yo quien tiene que dar la prescripción médica. Yo soy cocinero y digo lo que voy aprendiendo de toda la gente con la que he tenido la fortuna de trabajar. No he escuchado nunca que a alguien que lleva una alimentación saludable se le diga ‘olvídate de esto para siempre’. Y cosas mucho peores que un botillo.

—¿El cocinero ha dado un salto social en los últimos años espectacular?

—Sí, es cierto. Hace años no tenía conocimiento ni preponderancia. Yo decidí entrar en la escuela de hostelería sin haber visto un cocinero en mi vida. No tenía ni su imagen en la cabeza. No sabía qué era la chaquetilla, un mandil, un gorro, ni había visto nunca picar cebolla... Ahora eso mismo está más que salvado. Cualquier chaval de cinco años te dibuja un cocinero. Hemos ido adquiriendo mayor presencia social y la gente da mucha más importancia a la gastronomía, a la visita a los restaurantes... y esto está íntimamente ligado con el afloramiento público de la figura del cocinero. Bueno, aunque seguimos siendo lo mismo de siempre.

—¿Cómo ve el Bierzo?

—Es la primera vez que vengo. Sólo viajo para trabajar y aquí no había estado nunca

—Hay muchos productos de primera calidad...

—Los conozco. La manzana, el botillo... Puedo recibirlos en mi casa, pero nunca había estado en Ponferrada.

—¿Qué queda de Chicote personaje y quién es Chicote cocinero?

—Es que somos el mismo. No hay dos. Llama mucho la atención. Hay quien me atribuye cualidades que no tengo, como hacer de otra persona, y no sé. Yo sólo soy Alberto Chicote. A mucha gente le llama la atención que sea así. Tendemos a pensar que todo lo que sale por la tele es mentira. Cuando piensas que todo está preparado, tiendes a pensar que no será verdad. Sigo siendo el mismo tipo en un lado y en otro, porque no soy actor. No sé hacer de otro. Es más, creo que hacer de otro es dificilísimo. Alabo a los actores.