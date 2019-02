Condenan a Clemades a pagar 20.000 a la edil del PP por derribar un puente

El 17 de septiembre de 2013 dos operarios —por orden escrita del por entonces alcalde de Carucedo, el socialista Clemades Rodríguez— procedieron al derribo de un pontón de 4 metros de ancho por 3,6 de lardo sobre la presa de la Olga. Un puente que daba acceso a la casa de Carucedo de la por entonces concejala del PP, Ana Blanco, y que, con su derribo, la dejó igualmente sin alcantarillado.

Cinco años después de aquel incidente, ahora la juez sustituta del Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada, María Antonia Gutiérrez, ha dictado una sentencia con la que se condena al ex alcalde Clemades Rodríguez a pagar de 20.000 euros a la ex concejala del PP «por los daños y perjuicios ocasionados».

En este pleito, el juzgado fija la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Carucedo, en caso de que el ex alcalde no afronte la citada indemnización monetaria.

Además, la jueza también establece la pena de ocho años y seis meses de inhabilitación para el empleo o cargo público de Clemades Rodríguez. Tiempo en el que no podrá presentarse a ninguna reelección en ninguna administración pública. De igual forma se impone al condenado las costas, incluidas en este caso las de la acusación particular, que podrían alcanzar la cifra de los 9.000 euros, por pagos a abogado, procurador y peritos intervinientes.

El Ministerio Fiscal solicitó en la causa 9 años de inhabilitación y la indemnización por privar a la concejala de alcantarillado en su casa. Por su parte, la acusación particular, el abogado Javier Barrio, que llevaba el caso de Ana Blanco, pidió en el juicio también 9 años de inhabilitación y 32.826 euros de indemnización por daños y perjuicios materiales. El Ayuntamiento ya repuso la tubería destrozada.

En la sentencia se destaca en el apartado de hechos probados que la secretaria municipal advirtió por escrito al ahora condenado que no podía tirar el puente, dado que incluso contaban ese mismo día 17 de septiembre con un escrito de la Confederación Hidrográfica Miño Sil que prohibía actuar en la zona, dado que existía un plazo de alegación que aún no había expirado. Con todo, a Clemades Rodríguez le dio igual, ordenó a los operarios de una constructora, Inversiones Abeto S.L., representada por Raúl González Cuadrado, el derribo del puente. La pasarela dejó de existir, fue demolida, a eso de las 7 de la mañana del 18 de septiembre de 2013. La pasarela había sido construida 30 años antes. Como consecuencia de la actuación del ex alcalde, el acceso a la vivienda de la concejala es a través del puente que pertenece ya al término municipal colindante de Borrenes, y por un camino de tierra, teniendo que dar un rodeo para llegar a casa.

La jueza destaca las contradicciones del ex alcalde tras su alegado de estar preocupado por la caída de algunas personas, dado que el propio Clemades Rodríguez declaraba que por ese puente solo pasaba la concejala sin constar riesgo alguno.

«No hay conducta más antidemocrática que perseguir a los concejales de la oposición, elegidos por los vecinos del municipio de Carucedo, utilizando los recursos públicos municipales para silenciar su labor y amedrentarles, que es la que ha realizado el Sr Clemades, alcalde del PSOE desde el año 1978 hasta el año 2015, con su persecución a Ana Blanco Cobo por atreverse a desempeñar sus funciones de concejal, realizando su labor de crítica de la gestión municipal, lo que se pone de manifiesto en la sentencia dictada», valora el abogado ponferradino de la concejala, Javier Barrio. La sentencia es recurrible y cuando sea firme, la acusación valora presentar una querella por delito de falso testimonio contra Raúl González Cuadrado.