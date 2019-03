«Confío en que haya acuerdo con Cendón y se explique a las bases»

De la política nacional a la local, Santiago Rodríguez, repasó ayer la actualidad en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo.

La pugna entre Iban García del Blanco y Javier Cendón

«Entiendo perfectamente que los charcos que hemos pasado nos han hecho más fuertes y no podemos caer ahora en la debilidad de volver a cometer el error de pelearnos entre nosotros».

«Confío en que haya un acuerdo y no tengamos que llegar a ningún tipo de imposición ni mucho menos. Ahora mismo está propuesta una persona que es Javier Alonso Cendón, las bases han decidido que sea así. El voto de calidad de Pedro Sánchez podría alterar la situación, pero confío en que al final haya un acuerdo con el propio Cendón, se explique a las bases y no haya lo que no tiene que haber; un desacuerdo entre nosotros». «Yo respetaré lo que diga la Federal».

«El PSOE puede ganar las elecciones y gobernar»

Pedro Sánchez ha sido fiel a lo que dijo desde el principio. Ahora dicen que tiene la culpa de todo, que el país esta roto (...) Espero que las aguas vuelvan a su cauce, pero eso pasa por ganar las elecciones».

«No es el momento de agitar las aguas. Es el momento de la tranquilidad. El Partido Socialista puede ganar las próximas elecciones y gobernar.

Corrupción en el PP

«El PP tiene un problema de juzgados».

La regeneración Ciudadanos y el ‘pucherazo’ autonómico

«Ciudadanos está demostrando que le vale cualquier cosa para parchear una situación. No sé lo que puede hacer en el Gobierno, pero, vista la situación, no parece el más adecuado para regenerar nada porque está cogiendo lo que sobra de todos los sitios.» «(Lo de Silvia Clemente) no sé si es un pucherazo, pero da una imagen paupérrima».

División de la izquierda

«En Ponferrada cada día me entero de que un nuevo grupo político se quiere presentar. La mayor parte de ellos, con el primer lavado se acabaron, y volverán a estar los consolidados y los que venga detrás con fuerza.

El fin del carbón y las expectativas de la Ciuden

«Es una catástrofe total para el Bierzo la desaparición de la minería y de las térmicas».

«Al PP se le llena la boca diciendo que no se pueden cerrar las térmicas, pero el proceso lo iniciaron ellos hace siete años»

«No recuerdo ningún pueblo minero que en este momento tenga inversiones de la Junta de Castilla y León. No hubo plan de reindustrialización».

«Se pueden invernar ciertas cosas, pero no las dejes morir, porque después es muy complicado recuperarlas. Y el PP a la Ciuden la dejó morir».

Supresión de la caza

«No soy cazador y puedo malentender algunas situaciones, pero me parece una barbaridad que desaparezca la caza». «Parece ser que la Junta no ha hecho los deberes"

Monasterio de San Andrés

«El Monasterio de San Andrés es el motor de la zona. Tenemos cedida la Casa del Abad y vamos a intentar que no se caiga. Ese va a ser el embrión de algo más. No voy a hablar de un parador, es utópico, pero hay muchas empresas que pueden abrir instalaciones de hostelería. Invito a todos aquellos inversores, de fuera de España también, a que lo pongan en valor».